【國務會議】對中小銀行實行較低存準率，５大行小微貸年增３０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日主持召開國務院

常務會議，確定進一步降低小微企業融資成本的措施，加大金融對實體經濟的支持。

會議提出，確保小微企業融資規模增加、成本下降，促進就業擴大和新動能成長。堅持不搞

「大水漫灌」，實施好穩健的貨幣政策，靈活運用貨幣政策工具，擴大再貸款、再貼現等工具規

模，抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，針對融資難融資貴主要集中在民營

和小微企業的問題，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款。推廣債券融資支持工具，確

保今年民營企業發債融資規模、金融機構發行小微企業專項金融債券規模均超過２０１８年水平

。



＊５大國有銀行確保今年小微企貸款餘額增３０％以上＊



推動銀行健全「敢貸、願貸、能貸」的考核激勵機制，支持單獨制定普惠型小微企業信貸計

劃。工農中建交５家國有大型商業銀行要帶頭，確保今年小微企業貸款餘額增長３０％以上

、小微企業信貸綜合融資成本在去年基礎上再降低１個百分點。引導其他金融機構實質性降低小

微企業融資成本。

通過政府性融資擔保降低企業融資費用。中央財政繼續安排資金，實施小微企業融資擔保降

費獎補政策。國家融資擔保基金年度支持小微企業２０００億元（人民幣．下同）擔保貸款

、戶數１０萬戶以上。各地要盡早實現單戶擔保金額５００萬元以下小微企業擔保費率不超過１

％、５００萬元以上不超過１﹒５％的目標。

引導銀行提高信用貸款比重，降低對抵押擔保的過度依賴。清理規範企業抵押登記、資產評

估、過橋等附加費用，有關部門要對企業融資中的不合理和違規收費聯合開展專項檢查，減輕企

業負擔。



＊承辦全國兩會建議提案佔總數９４％以上＊



今年國務院部門承辦的全國兩會建議提案佔總數９４％以上。會議要求，一是壓實責任，將

建議提案辦理工作與業務工作同部署、同考核。對涉及企業和群眾的痛點堵點難點，年內能解決

的要限期解決，暫時難以解決的也要積極推動。二是創新方式，暢通政府與代表委員聯系的「直

通車」。三是對涉及重大公共利益、群眾普遍關注的答復，要及時向社會公開。四是切實提高辦

理質量，提升政府工作水平和人民群眾獲得感。

