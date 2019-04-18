【駐京專電】中證監修改上市公司章程指引，完善特別表決權等條款

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中證監發布《關於修改上市公司章程指引

的決定》，主要作出８處完善，圍繞規範特別表決權、落實《公司法》股份回購新規、進一步完

善上市公司治理相關要求等方面。

關於特別表決權的有關條款中，中證監新增一款：「存在特別表決權股份的上市公司，應當

在公司章程中規定特別表決權股份的持有人資格、特別表決權股份擁有的表決權數量與普通股份

擁有的表決權數量的比例安排、持有人所持特別表決權股份能夠參與表決的股東大會事項範圍、

特別表決權股份鎖定安排及轉讓限制、特別表決權股份與普通股份的轉換情形等事項。公司章程

有關上述事項的規定，應當符合交易所的有關規定。」

近日，科創板迎首家擁有特別表決權的申報企業優刻得，其欲募集資金為４７﹒４８億元人

民幣。



＊修改公司收購股份方式要求＊



關於上市公司股份回購，中證監會新增兩種情況可進行股份回購：將股份用於轉換上市公司

發行的可轉債以及上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。

除回購情況新增外，中證監還修改公司收購股份的方式要求。此前，《上市公司章程指引》

規定，公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：一、證券交易所集中競價交易方式；

二、要約方式；三、中國證監會認可的其他方式。此次，中證監將該條修改為：「公司收購本公

司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。」



＊員工持股計劃或者股權激勵改為不超過總股份１０％＊



上市公司將回購股份，用於員工持股計劃或者股權激勵，由此前應當經股東大會決議，改為

可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。另外

，新增的兩種回購情況，也是如此操作。

回購股份用於員工持股計劃或者股權激勵，由此前規定不超過總股份的５％，現修改為

１０％。並且「用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當１年內轉讓給

職工。」修改為「應當在３年內轉讓或者注銷」。資金來源要求被刪除，１年也變為３年。

股東大會和董事會的部分內容修訂如下：刪除條款：「召開股東大會公司採用其他參加股東

大會方式的，必須在公司章程中予以明確，並明確合法有效的股東身份確認方式。」被刪除。

新增條款：「現場會議時間、地點的選擇應當便於股東參加。發出股東大會通知後，無正當

理由，股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少

２個工作日公告並說明原因。」



＊新增「審計委員會」＊



本次修訂新增「審計委員會」及專門委員會等概念。新增條款：公司董事會設立審計委員會

，並根據需要設立「戰略」、「提名」、「薪酬與考核」等相關專門委員會。專門委員會對董事

會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全

部由董事組成，其中審計委員會、「提名委員會」、「薪酬與考核委員會」中獨立董事佔多數並

擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範

專門委員會的運作。

