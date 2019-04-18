《經濟通通訊社１８日專訊》據ＣＮＢＣ報道，中國關注美國總統特朗普５月底訪問日本之
行，可能有機會同中國國家主席習近平舉行峰會。
報道指，中國官員在確定特朗普日程表上出國訪問日期，為在美國本土以外舉行中美兩國領
導人峰會提供可能性。（ｃｔ）
18/04/2019 09:52
【貿易開戰】報道指中國關注特朗普５月訪日，或為習特會提供可能
《經濟通通訊社１８日專訊》據ＣＮＢＣ報道，中國關注美國總統特朗普５月底訪問日本之
行，可能有機會同中國國家主席習近平舉行峰會。
報道指，中國官員在確定特朗普日程表上出國訪問日期，為在美國本土以外舉行中美兩國領
導人峰會提供可能性。（ｃｔ）
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