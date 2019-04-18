【刺激消費】傳禁止新的汽車限購規定出台，發改委回應：正在了解

《經濟通通訊社１８日專訊》發改委一份名為《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促

進循環經濟發展實施方案（２０１９－２０２０年）（徵求意見稿）》的文件在市場流傳，意見

稿提出破除乘用車消費升級制度障礙，嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方

應加快由限制購買向引導使用轉變。

對此文件內容，發改委在今日舉行的新聞發布會上回應稱，正在了解相關情況，所有政策的

出台都要經過反複論證、充分徵求有關方面意見。（ｃａ）

