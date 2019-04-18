【人行放水】消息稱人行今進行８００億逆回購，連續第二日投放

《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放８００億元。

為維護銀行體系流動性合理充裕，根據當前流動性需求的期限結構，人行昨日（１７日）開

展２０００億元１年期ＭＬＦ操作，以及１６００億元７天期逆回購操作。同日有有３６６５億

元ＭＬＦ到期。（ｃａ）

