《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系
流動性合理充裕，今日開展８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平，為
２﹒５５％。公開市場今日淨投放８００億元，連續第二日投放。
人行昨日（１７日）開展２０００億元１年期ＭＬＦ操作，以及１６００億元７天期逆回購
操作。同日有３６６５億元ＭＬＦ到期。（ｃｔ）
18/04/2019 10:00
【人行放水】人行８００億逆回購利率持平，淨投放８００億
《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系
流動性合理充裕，今日開展８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平，為
２﹒５５％。公開市場今日淨投放８００億元，連續第二日投放。
人行昨日（１７日）開展２０００億元１年期ＭＬＦ操作，以及１６００億元７天期逆回購
操作。同日有３６６５億元ＭＬＦ到期。（ｃｔ）
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