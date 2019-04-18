《經濟通通訊社１８日專訊》》發改委一份名為《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費
促進循環經濟發展實施方案（２０１９－２０２０年）（徵求意見稿）》的文件在市場流傳，文
件擬推出一系列刺激消費措施，促消費內容主要是汽車領域（見另文），至於家電及手機領域，
具體措施包括：對購買新型綠色、智能化家電產品給予不高於價格１３％的補貼，單台上限
８００元人民幣，鼓勵有條件的地方對消費者交售舊手機併購買新手機給予補貼等等。（ｅｙ）
18/04/2019 09:03
【刺激消費】發改委促消費，買環保智能家電、手機買新賣舊有補貼
《經濟通通訊社１８日專訊》》發改委一份名為《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費
促進循環經濟發展實施方案（２０１９－２０２０年）（徵求意見稿）》的文件在市場流傳，文
件擬推出一系列刺激消費措施，促消費內容主要是汽車領域（見另文），至於家電及手機領域，
具體措施包括：對購買新型綠色、智能化家電產品給予不高於價格１３％的補貼，單台上限
８００元人民幣，鼓勵有條件的地方對消費者交售舊手機併購買新手機給予補貼等等。（ｅｙ）
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