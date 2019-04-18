【刺激消費】發改委促消費，買環保智能家電、手機買新賣舊有補貼

《經濟通通訊社１８日專訊》》發改委一份名為《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費

促進循環經濟發展實施方案（２０１９－２０２０年）（徵求意見稿）》的文件在市場流傳，文

件擬推出一系列刺激消費措施，促消費內容主要是汽車領域（見另文），至於家電及手機領域，

具體措施包括：對購買新型綠色、智能化家電產品給予不高於價格１３％的補貼，單台上限

８００元人民幣，鼓勵有條件的地方對消費者交售舊手機併購買新手機給予補貼等等。（ｅｙ）

