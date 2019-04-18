《經濟通通訊社１８日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，３月人民幣實際有效匯率
指數降０﹒０５％至１２４﹒４５，終結三連升，上月修正後為升１﹒９８％。３月人民幣名義
有效匯率指數升０﹒７６％至１１８﹒７６，創９個月新高，上月修正後為升０﹒９３％。
數據顯示，人民幣今年實際有效匯率累計漲２﹒７９％，名義有效匯率累計漲２﹒２６％；
２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲１﹒１７％，終結此前連續
兩年跌勢。（ｃａ）
18/04/2019 16:26
【聚焦人幣】ＢＩＳ：３月人幣實際有效匯率結束三連升
《經濟通通訊社１８日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，３月人民幣實際有效匯率
指數降０﹒０５％至１２４﹒４５，終結三連升，上月修正後為升１﹒９８％。３月人民幣名義
有效匯率指數升０﹒７６％至１１８﹒７６，創９個月新高，上月修正後為升０﹒９３％。
數據顯示，人民幣今年實際有效匯率累計漲２﹒７９％，名義有效匯率累計漲２﹒２６％；
２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲１﹒１７％，終結此前連續
兩年跌勢。（ｃａ）
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
|生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
|生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰