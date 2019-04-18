騰訊科技代理任天堂ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ已通過審批

《經濟通通訊社１８日專訊》據廣東省文化廳審批消息，騰訊科技將代理任天堂

Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ游戲機。

除此之外，在公示目錄中還顯示了《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版（體驗版）》的字樣，機型

機種分類為「Ｂ類主機游戲」，也就是說，《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版》很有可能成為國行版

Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ首發游戲之一。（ｃａ）

