《經濟通通訊社１８日專訊》據廣東省文化廳審批消息，騰訊科技將代理任天堂
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ游戲機。
除此之外，在公示目錄中還顯示了《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版（體驗版）》的字樣，機型
機種分類為「Ｂ類主機游戲」，也就是說，《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版》很有可能成為國行版
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ首發游戲之一。（ｃａ）
18/04/2019 17:10
騰訊科技代理任天堂ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ已通過審批
《經濟通通訊社１８日專訊》據廣東省文化廳審批消息，騰訊科技將代理任天堂
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ游戲機。
除此之外，在公示目錄中還顯示了《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版（體驗版）》的字樣，機型
機種分類為「Ｂ類主機游戲」，也就是說，《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版》很有可能成為國行版
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ首發游戲之一。（ｃａ）
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