【聚焦數據】一季度廣東居民消費價格同比上漲２﹒２％與上年持平

《經濟通通訊社１８日專訊》２０１９年一季度廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒２％，漲幅與上年同期持平。其中，食品煙酒價格上漲２﹒７％，非食品煙酒價格上漲１﹒

９％；消費品價格上漲１﹒７％，服務價格上漲２﹒９％。（ｃａ）

