《經濟通通訊社１８日專訊》２０１９年一季度廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲
２﹒２％，漲幅與上年同期持平。其中，食品煙酒價格上漲２﹒７％，非食品煙酒價格上漲１﹒
９％；消費品價格上漲１﹒７％，服務價格上漲２﹒９％。（ｃａ）
18/04/2019 18:01
【聚焦數據】一季度廣東居民消費價格同比上漲２﹒２％與上年持平
《經濟通通訊社１８日專訊》２０１９年一季度廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲
２﹒２％，漲幅與上年同期持平。其中，食品煙酒價格上漲２﹒７％，非食品煙酒價格上漲１﹒
９％；消費品價格上漲１﹒７％，服務價格上漲２﹒９％。（ｃａ）
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