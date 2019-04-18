《融天納地－溫天納》救市政策再次全方位出動

《融天納地》內地公布第一季度經濟數據，增長較預期理想，與此同時，中央卻再次出招，

宣布汽車、家電以舊換新，政策全方位出動，維持增長力度。筆者估計第一季度數據形勢仍存在

挑戰，第二季度不容有失。其實。近日內地社會融資數據大幅度回暖，看似人行降準的緊逼性明

顯降溫。此前，筆者預期今年的降準節點將會是本月或６月，主要由於內地在４月份仍存在流動

性缺口，中央需要繼續對中小企業給予政策的支持。



為減低潛在未來不確定性，降準的預期及逼切性來得更盛。近期，筆者亦與不少內地投資界

朋友討論貨幣政策的發展，從年初開始，內地金融數據表現不俗，顯示出內地貨幣政策逆周期調

節的效果逐步收到效果，在貨幣傳導機制下，流動性正進一步擴散。不過，因內地經濟存在站穩

的跡象，中央在短期內出台更大力度的寬鬆舉措看似機會略低。儘管如此，早前已經制定及定案

的寬鬆政策依然會按計劃執行。



觀察內地中線形勢，信用擴張的趨勢較明顯確定，實體經濟回穩的機會將進一步增加，流動

性不再是問題。縱觀形勢，內地未來資金面整體而言將保持平穩偏鬆的格局。內地有論點認為降

準與否，完全視乎實體經濟的需要，需要降準時必須及時降準、毫不遲疑才能成為經濟回春的靈

丹妙藥。



細看內地宏觀數據，近期包括社會融資、製造業ＰＭＩ以及發電耗煤等數據，顯示出內地經

濟有回穩的跡象，故此投資市場反而擔心政策會否出現反向收緊的情況。綜合考慮市場環境，內

地經濟面儘管已經變得較為樂觀，但筆者認為基本面尚未去到改變中央政策寬鬆的態度。



內地經濟下滑的壓力依然存在，參考３月份內地製造業ＰＭＩ指數，雖然在隔別三個月後再

次回到擴張區域，表面上各分項指數環比亦出現不同程度的回升，但ＰＭＩ新訂單指數等需求端

數據仍然疲弱。此外，內地３月份出口看似大反彈，或涉及春節因素和低基數效應，從進口方面

可見，增長速度依舊持續下跌，內需仍屬疲軟。



參考以往趨勢，筆者認為中央財金政策在選擇時機時一向較為精準，會在恰當的時機進行微

調預調。正如上文，若內地近期經濟真的有回穩跡象，這或代表中央在短期內難以出台更多的寬

鬆舉措。針對總方向早已定的政策，筆者預期中央將會持續落實相關政策。舉個例子，早前李克

強總理宣讀的政府工作報告，內容已明確提出「加大對中小銀行定向降準力度，釋放的資金全部

用於民營和小微企業貸款」，伴隨著目前第二季度內地銀行體系流動性仍存在一定的缺口，後續

降準依然會是中央可選的政策之一。



若本月不降準，下一個窗口期有可能會是６月降準，主要是在年中節點進行，可減輕內地下

半年的流動性壓力，效果將更為顯著。人行在今年第一季度的銀行家問卷調查報告顯示，銀行家

預期在第二季度能感受到貨幣政策改變的機會達６１﹒４％，明顯高於第一季度，故此，內地業

界對第二季度貨幣政策繼續放鬆有著正面的預期。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

