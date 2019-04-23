《陸言堂－陳永陸》大市沽壓不明顯

《陸言堂》港股今日（２３日）出現調整，假期因素影響了大市的表現，不過同一時間，大

市的成交降至只有不足１０００億的水平，反映大市的沽壓其實不明顯。



事實上，Ａ股沒有長假期因素，加上步入業績期，市場對第一季之業績會有所憧憬，同時內

銀股及內地券商股等仍然較為落後，所以Ａ股或會顯著上升，好像國壽（０２６２８）便在收市

後發出盈喜，這或會推動Ａ股的走勢，所以假期後港股或會再度上試更高水平。



而且，中美之間的協議，似乎可望在一個月內落實，尤其是中美雙方已定好短期內再作兩輪

面對面的會面，而中美的元首亦極可能在５月份內在亞洲地區會面，所以這些因素仍然會為港股

帶來支持的作用。



長假期前大市表現較突出的是一眾汽車股，結果是政策因素所推動，但獲主席增持超過

５０００萬股的吉利（００１７５）卻顯著下跌，反映出有投資者借好消息出貨，不過由於又回

到主席的增持水平，所以現價反而可以再度留意。



＊留意睿見教育＊



當然，近日不少中資股都有公司回購或主席增持的行動，同時亦成為支持股價的一個利好因

素，但相較而言，其實業績因素，似乎更值得憧憬，因為這才是支持股價的實質因素，其中教育

股近日再被留意，而睿見教育（０６０６８）應該是其中一隻基本因素較為理想的股份。



技術上，睿見自去年８月以來首次重上２５０天線，而且上升後雖然有回吐壓力，可是仍然

能穩守在此線上，反映出走勢不單有所改善，而且是明顯轉強，當中很大可能是市場正憧憬周三

（２４日）公布之中期業績會有理想表現，因為現在睿見之預期市盈率只有１９倍，在一眾教育

股中估值偏低，如果中期業績公布之表現真的合乎或超過市場預期，相信股價可以進一步突破，

所以值得在業績公布前，趁低吸納。《獨立股評人 陳永陸》

