【企業盈喜】澳至尊（０２０３１）料全年純利大增，產品銷售增長

《經濟通通訊社１８日專訊》澳至尊（０２０３１）指，根據截至２月２８日止１１個月初

步評估及現時可得資料，預期截至３月３１日止年度純利將較去年度盈利１２５３萬元將大幅增

加，主因健康補充產品及個人護理產品銷售均有增長、將本港部分銷售專櫃重新分配至有更大潛

在客戶層的地點，產生更高銷售及對開支執行更嚴格的控制所致。

該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）

