【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４億，買平保萬洲太保沽建行騰訊敏實

《經濟通通訊社１８日專訊》港股周三高開３０點，雖然國家統計局其後公布首季ＧＤＰ勝

市場預期達６﹒４％，而首季固定資產投資增６﹒３％亦符合預測，惟對市場刺激不大，反而市

場持續觀望中美兩國貿易談判進展，港股考驗三萬點支持，最多倒跌１２４點，低見３０００４

點。不過午後市傳發改委可能繼續出台新的政策促進新能源汽車行業的發展，帶動汽車股全線急

升，利好整體大市氣氛，港股最多反彈４８點高見３０１７８點，惟全日仍跌５點，報

３０１２４點。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是平保

（０２３１８）、萬洲（００２８８）及太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是建行

（００９３９）、騰訊（００７００）及敏實（００４２５）。

主板成交１０４２﹒７億元，與昨日相若，其中港股通成交１４２﹒７８億元，佔總成交

１３﹒６９％。



＊內險繼續受惠季績受捧＊



高盛日發表研究報告預測，今年首季，內地保險企業的盈利及帳面值可見增長，主要受惠於

近期的股份投資收益，重申平保Ａ╱Ｈ股及中國太保Ｈ股的「買入」評級。平保周三獲６﹒０４

億元北水買入，股價跌０﹒３％，而太保亦流入２﹒１３億元北水，股價漲３﹒２％。另外，農

業部表示，下半年隨著生豬出欄量進一步下降，加上是節日需求的高峰，豬價有可能出現階段性

快速上漲，升幅或逾７０％。萬洲應聲上揚，全日漲５﹒１％，並獲２﹒８８億元北水流入。

相反，建行股價下跌０﹒３％，有７﹒０３億元北水流出，而騰訊再有１﹒１３億元北水流

出，連續兩日合共沽出２億元，惟股價仍升０﹒５％。另敏實亦遭北水賣出５７７６﹒５萬元，

股價升６﹒９％。（ｊｏ）

