《日入而息》港航內鬥升級，內地推促消費措施，港股跌１６１點

《今天重點》﹡香港航空指股東紛爭嚴重擾亂正常運作，已聘律師處理

﹡本港最新失業率維持於２﹒８％，符預期

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１２％，三大指數齊升１０周

﹡發改委表示加快中央預算投資下達進度，首季逾８０％；近期出台推進電力

市場建設試點工作指導意見；首季審批固投項目５０個，總投資３７０３億

；第四批混改試點主要定位是「擴數量和領域」；發改委促消費，買環保智

能家電、手機買新賣舊有補貼；發改委擬推一系列促汽車消費措施，新能源

車尤其受惠；傳禁止新的汽車限購規定出台，發改委回應指正在了解

﹡內地３月ＦＤＩ為１４１﹒１億美元，增４﹒９％；首季高技術產業ＦＤＩ

同比增５０．６％



《即日市況》﹡內銀連日回吐，港股跌１６１點報２９９６３，失守三萬關及十天線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒４％，小微貸達標壓力大銀行股跌



《美元匯價》﹡美元指數區間上落，１﹒１２５０下可吸歐元；歐元最新報１﹒１２５４

╱５７，日圓最新報１１１﹒９０╱９１



《公司業績》﹡東方證券（０３９５８）首季盈利按年上升近兩倍

﹡大明國際（０１０９０）首三月淨利潤按年升１﹒２倍

﹡九興控股（０１８３６）首季綜合收入升６﹒１％，料溢利大增



《公司資訊》﹡ＮｏｗＴＶ推ＳＴＥＭ學習組合，料有助提升ＡＲＰＵ

﹡中海外（００６８８）首季經營溢利８６﹒８億元，升５﹒３％

﹡中移動（００９４１）未經用戶同意，不得向用戶撥打商業營銷電話

﹡天德化工（００６０９）決定年內終止旗下新藥物研發業務

﹡巨匠建設（０１４５９）組合營拓預製混凝土構件業務

﹡艾伯（０２７０８）斥２６２７萬購教育科技服務平台約１５％股權

﹡佐丹奴（００７０９）首季銷售額１２﹒９９億，按年跌１１％

﹡信達生物（０１８０１）治療眼部疾病臨床研究完成首例患者給藥

﹡恆益控股（０１８９４）夥首都建設等投資四千萬組合資進軍國內發展建築

業務

﹡科地農業（０８１５３）終止跨境電商平台合作事項

﹡香港寬頻（０６８２３）楊德華將獲委任為？港電訊行政總裁

﹡渣打表示全年內地經濟增長６﹒４％預測有上行風險

﹡象興（０８１５７）遞交申請轉主板上市

﹡匯豐與沃爾瑪推出可持續供應鏈融資計劃

﹡當代置業（０１１０７）發行二年期１２﹒８５厘優先票據

﹡融信中國（０３３０１）發行兩億美元８﹒７５％優先票據

﹡信義玻璃（００８６８）首批７１５個特種貨櫃發往馬來西亞馬六甲港口

﹡中行（０３９８８）３８億美元「一帶一路」主題債券今掛牌上市

﹡美圖（０１３５７）配股購樂遊（０１０８９）旗下遊戲公司權益被否決；

美圖表示收購樂遊子公司失敗，不會影響公司增長動力



《國企紅籌》﹡中海宏洋（０００８１）首季經營溢利６﹒２億元

﹡兗煤（０１１７１）首季商品煤銷量按年跌３﹒５４％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）控紅包軟件營運商，涉不當競爭；騰訊音樂經營範圍據

報新增演出經紀代理服務；騰訊科技代理任天堂

ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ已通過審批

﹡中創環球（０１６７８）合作拓能源節能業務

﹡神州數字（０８２５５）在美國開設線上及線下銀行新業務



《中國要聞》﹡亞馬遜中國區啟動裁員，７月關閉中國電商業務

﹡國務院任命俞建華為商務部副部長

﹡發改委表示加快中央預算投資下達進度，首季逾８０％；近期出台推進電力

市場建設試點工作指導意見；首季審批固投項目５０個，總投資３７０３億

；第四批混改試點主要定位是「擴數量和領域」；發改委促消費，買環保智

能家電、手機買新賣舊有補貼；發改委擬推一系列促汽車消費措施，新能源

車尤其受惠；傳禁止新的汽車限購規定出台，發改委回應指正在了解

﹡攜程料「五一」１﹒６億人出遊，比清明假期高５０％

﹡深交所發布創業板大盤指數，選５０家公司作為樣本股

﹡中國國新收購大公資信５８％股份

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放８００億；建立金融科技監管基本規

則體系；人行北京營管部表示３月末北京小微企貸款增４０﹒４％

﹡外匯局表示支持大灣區落實跨國公司跨境資金集中管理

﹡美聯邦通訊委員會主席反對中移動提供服務

﹡商務部表示首季美國對華投資增７１﹒３％；３月ＦＤＩ為１４１﹒１億美

元，增４﹒９％；首季高技術產業ＦＤＩ同比增５０．６％；居住類商品銷

售回暖，３月家電零售增１５％；中美經貿協議文本磋商不斷取得進展；海

南自貿區建設項目已經實施６０％；澳洲等國家不應阻礙５Ｇ技術應用；消

費市場料將保持穩中回升良好勢頭

﹡報道指中國關注特朗普５月訪日，或為習特會提供可能

﹡報告指去年第四季離岸人幣倫敦日交易量大增近５０％

﹡財政部表示上月地方發債６２４５億，債務餘額１９萬億

﹡北京網信辦約談新浪，新浪博客、新浪看點全面整改

﹡外匯局表示３月銀行結售匯逆差６１億美元；內地債市股市納入國際指數力

度會進一步加大；外資去年淨買入Ａ股金額增８５％，料續流入；跨境資金

流動現積極變化，外匯市場運行平穩

﹡統計局表示信息傳輸、軟件和技術服務業ＧＤＰ增２１％

﹡又一外資私募德劭投資完成登記

﹡上海「掃黃打非」辦公室約談網易旗下遊戲運營公司

﹡聯想楊元慶稱今年下半年將在全球推出５Ｇ手機

﹡百度與中國電信達成戰略合作涉及５Ｇ、智能音箱等

﹡外交部冀各有關國家給予中國企業公平公正待遇

﹡視覺中國圖片含「有害信息」標註，遭當局從重罰款

﹡圓通速遞上月快遞收入同比增１９％，業務量增３５％

﹡ＣＢＲＥ表示內地首次成亞太區跨境地產投資首選目的地

﹡一季度廣東居民消費價格同比上漲２﹒２％與上年持平



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３２％，報１０９６２﹒０２點

﹡花蓮６﹒７級地震最大震度達７級，台北捷運全線停駛



《其他消息》﹡行政長官本周二已就依法禁止「香港民族黨」運作向中央提交報告

﹡立法會調查委員會人數不足流會，麥美娟稱不影響進度

﹡楊偉雄稱港融資成本全球最低，其他大灣區城市無法追上

﹡涂謹申稱法案委員會會議料在５月前開會

﹡劉怡翔稱正準備容許成立保險相連證券公司的修例工作

﹡民主黨倡以地域區分及加入「日落條款」免主權爭議

﹡林鄭月娥下周三赴京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇

﹡鄭美施下月調任環保署署長，王天予任海事處處長

﹡本港最新失業率維持於２﹒８％，符預期

﹡港航控股股東料關鍵財務資料已被海航代表帶走

﹡世界新聞自由指數香港排名跌３位，至第７３名；中國排第１７７

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１２％，三大指數齊升１０周

﹡金管局表示３月底綜合利率升至０﹒８２厘

﹡天元資本遭證監會罰款１２０萬元，涉無抵押沽空禹洲地產股份

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