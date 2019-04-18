《神州縱橫－凌昆》中美經貿「脫勾」逐步落實

《神州縱橫》目前美國商務部把３７間中國內地的企業、院校和７間香港企業列入「危險名

單」，警告美國企業要小心處理與它們的交往。這應是美國對中國包括香港的機構所進行的新一

輪制裁，其意義及影響如何須予切實了解。



＊美國不斷出台遏華措施＊



美國政府的用意是打壓中國科技發展，所選單位除了大學及研究所外還有涉及高新科技產業

的企業，包括１家日本豐田系的中國研發子公司。名單中不包括較為有名的大企業，因華為、中

興及阿里等早已被封殺，顯示禁制已擴展到院校及中小企業，覆蓋範圍日益全面。這次行動殊非

意外或突然，乃落實中美「脫勾」大計劃中的一小步。美國主流政治的一個共識是對中國依賴太

大殊非好事，更要防備交流日增令中國可更易從美國獲取利益及科技智識，讓美國在不知不覺下

培養出強勁對手，因此美國必須阻止不必要及過多的交流，特別是涉及科技及智識傳播等領域的

。在此思維驅動下「脫勾」政策不斷出台，包括：（一）禁止高科技產品出口中國，也通過關稅

限制此類中國產品入口。（二）禁止中國科技企業到美國投資營運，同樣禁止美國科技企業赴華

投資。即使在較普通產業美國也要求美資企業回國以減就業流失。特朗普便曾要求蘋果及汽車廠

等把生產線遷回美國。（三）對中國學生赴美留學限制日多，有的課程不能報讀，留美時間亦要

縮短，為院校又不能與中國機構進行交流或合作研究。



＊出現歧視華人問題＊



從上述可見「脫勾」政策影響日大日廣，涉及貿易、投資、科研教育等多個行產及經濟領域

，且預計新措施仍將不斷出台。無疑，「脫勾」將對美國有行關行業帶來打擊：在貿易及投資上

的損失巨大，美國院校少了中國學生的影響同樣不容忽視。在許多重大國際科研合作項目上中美

科學家本來合作愉快，如最近公布的首張黑洞照片便是個好例子，但今後或此情不再。對美國落

實「脫勾」的政治決心不應低估，對兩黨、國會及各種政治勢力而言，遏制中國都成了主流思想

。可接受一定程度的經濟損失，認為這是值得付出的代價。在社會上不斷的抹黑中國起到洗腦作

用，並產生了惡劣後果。由美國華人精英組成的百人會最近發表聲明，指美國出現了歧視華裔人

士的問題。這表示出於政治動機的經濟遏華，已引發了反華思潮及風氣的蔓延。這又將進一步推

動對華經齊遏制而形成惡性循環。最近中美貿易談判好像是進展良佳很快可達協議，但這與上述

情況有明顯矛盾，結局如何難料。《資深評論員 凌昆》

