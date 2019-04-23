《牛熊志選－陳其志》資金高位傾向做淡，留意騰訊沽１６５４０

《牛熊志選》恆指節前一周走勢牛皮，大致在２９７００點至３０３００點之間窄幅整固，

欠缺明顯方向。個股板塊方面亦大多偏短線行情，單日大漲大跌均缺乏持續性，在假期效應下，

大市料續於３００００點附近爭持，短線仍需耐心等待方向出現。恆指牛熊證資金流方面，截至

上周三的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３３２６萬港元資金淨流出，恆指熊證錄得約

２１７１萬港元資金淨流入，進出資金規模均有所減少；街貨分布方面，截至上周三（１７日）

，收回價在２９９００點以上的新開牛證在上周四（１８日）已全部遭強制收回，牛證重貨區在

收回價２９３００點至２９７００點之間，相當約２９７４張期指合約；熊證街貨主要在收回價

３０１００點至３０７００點之間，相當約４０２８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅微跌０﹒１個波幅點至１５﹒２％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒２個

波幅點至１７﹒５％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下跌

０﹒１個波幅點至１３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至

２３﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２７﹒２％；中移動

（００９４１）的引伸波幅微跌１﹒１個波幅點至１７﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至２２﹒７％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至

２７﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１８﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１８﹒４％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌１﹒２個波幅點至２１﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至

２６﹒１％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２４﹒８％。

個股方面，期內騰訊相關認沽證及熊證分別錄得約１９１０萬元及１７７０萬元資金淨流入

部署淡倉，認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約介乎３３８元至３６０元之間的中期價外

條款，實際槓桿約１０倍至１２倍；熊證方面，資金主要留意收回價３９８元至４０６元附近的

較貼價條款，收回距離介乎２％至４％，槓桿約１８倍以上。技術上，騰訊股價近日於４００元

關口行人止步，反映此關口附近調整壓力不輕，料短期波幅範圍在３８５元至４００元之間，可

留意此關口附近做淡機會。如看淡騰訊，可留意中期價外認沽證１６５４０，行使價３４９﹒８

元，今年９月尾到期，實際槓桿約７倍；另外，也可留意熊證６８３５６，收回價４１０元，今

年１１月尾到期，槓桿約１６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

