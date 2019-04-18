《地產人眼－黃漢成》「９６６」工作制惹爭議，要收穫便需拼搏

《地產人眼》近日國內網絡上為著「９９６」工作制是否合理起了不少爭議，有國內ＩＴ人

抱怨工作時間過長，每天朝九晚九，一星期返足六天，指對身心及健康做成不良影響云云。然而

，「９９６」工作制在香港亦十分普遍，以我們地產代理為例，不少同事早上九點鐘便回到辦公

室工作，一星期六天工作，為了促成買賣或有新盤推售之時，更動輒需要工作至夜深，不過地產

代理卻鮮有怨言，只因我們明白，要多得就先要多勞。部分ＩＴ工作與地產代理皆屬較高收入的

行業，而且業內競爭極為激烈，員工在工作時間上付出較多，亦屬無可厚非。



＊好趁青春黃金時間努力拼搏＊



近年世界各地流行所謂ｗｏｒｋ－ｌｉｆｅ ｂａｌａｎｃｅ，強調工作與生活要取得一定

的平衡，筆者並不否定這種生活態度，然而對於年青人而言，筆者始終認為應趁青春黃金時間努

力拼博，全力爭取工作及社會經驗，為未來的事業路途奠下基礎。筆者有一些從外國學成歸來的

後輩，他們在會計師樓或是律師樓工作，每每要工作至凌晨才下班，雖然辛苦，但他們仍咬緊牙

關熬過來，只因他們明白，要付出加倍的努力，才能在行業內站穩陣腳。



＊人力市場等價交換多勞多得＊



成功向來需苦幹，尤其在一些高收入行業，多勞方能多得，有指工時過長變相是剝削，然而

人力市場從來是你情我願、等價交換，有些公司即使工時超長，但仍有人願意繼續留下工作，當

中必有其原因，或因為厚職高薪、或因為公司的名氣、或因為員工想獲取一份亮麗的履歷，如一

間公司工時長，但又沒有相應的回報，自然乏人問津，人力市場本身會因應供求及各種內外因素

而自我調節，社會各界實在無需過慮。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

