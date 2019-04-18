  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2019 17:47

《地產人眼－黃漢成》「９６６」工作制惹爭議，要收穫便需拼搏

　　《地產人眼》近日國內網絡上為著「９９６」工作制是否合理起了不少爭議，有國內ＩＴ人
抱怨工作時間過長，每天朝九晚九，一星期返足六天，指對身心及健康做成不良影響云云。然而
，「９９６」工作制在香港亦十分普遍，以我們地產代理為例，不少同事早上九點鐘便回到辦公
室工作，一星期六天工作，為了促成買賣或有新盤推售之時，更動輒需要工作至夜深，不過地產
代理卻鮮有怨言，只因我們明白，要多得就先要多勞。部分ＩＴ工作與地產代理皆屬較高收入的
行業，而且業內競爭極為激烈，員工在工作時間上付出較多，亦屬無可厚非。

＊好趁青春黃金時間努力拼搏＊

　　近年世界各地流行所謂ｗｏｒｋ－ｌｉｆｅ　ｂａｌａｎｃｅ，強調工作與生活要取得一定
的平衡，筆者並不否定這種生活態度，然而對於年青人而言，筆者始終認為應趁青春黃金時間努
力拼博，全力爭取工作及社會經驗，為未來的事業路途奠下基礎。筆者有一些從外國學成歸來的
後輩，他們在會計師樓或是律師樓工作，每每要工作至凌晨才下班，雖然辛苦，但他們仍咬緊牙
關熬過來，只因他們明白，要付出加倍的努力，才能在行業內站穩陣腳。

＊人力市場等價交換多勞多得＊
　
　　成功向來需苦幹，尤其在一些高收入行業，多勞方能多得，有指工時過長變相是剝削，然而
人力市場從來是你情我願、等價交換，有些公司即使工時超長，但仍有人願意繼續留下工作，當
中必有其原因，或因為厚職高薪、或因為公司的名氣、或因為員工想獲取一份亮麗的履歷，如一
間公司工時長，但又沒有相應的回報，自然乏人問津，人力市場本身會因應供求及各種內外因素
而自我調節，社會各界實在無需過慮。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金