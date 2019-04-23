《日出而作》納指半年高收市，美匯微跌，油價創半年高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６５１１．０５ 跌 ４８．４９點╱０．１８％

標普５００ ２９０７．９７ 升 ２．９４點╱０．１０％

納斯達克 ８０１５．２７ 升 １７．２０點╱０．２２％

倫敦富時１００ ７４５９．８８ 跌 １１．４４點╱０．１５％

法蘭克福ＤＡＸ １２２２２．３９ 升 ６９．３２點╱０．５７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５８０．３８ 升 １７．２９點╱０．３１％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．９５，歐元兌美元１．１２６２



《最新資訊》﹡三星推遲發售ＧａｌａｘｙＦｏｌｄ，中港取消發布會

﹡美國３月二手樓銷售跌４﹒９％，跌幅較預期大

﹡美國３月零售銷售按月升１﹒６％，年半以來增長最勁

﹡沙田愉翠苑自由市場９６０萬售，新界居屋新高

﹡安聯認為Ａ股估值仍低料升勢未止，看好消費股

﹡道指偏軟，投資者靜候大型企業季績，十年美債息升

﹡美國全面封殺伊朗石油出口，加元有追捧

﹡本月計已有３行調低息率，專家籲鎖定高息優惠

﹡東亞（０００２３）李民斌：聚焦３核心，全力搶攻大灣區

﹡特朗普稱撤伊朗豁免油組可增產，沙特：關注事態發展

﹡中信証券表示下一步政策組合為穩貨幣、寬財政、緊信用

﹡京東數科沈建光指政策重點明顯轉向，寬鬆政策結束

﹡國泰君安指穩增長定位仍高於防風險，料第二季續寬鬆

﹡斯里蘭卡恐襲增至２９０人死，疑涉國內聖戰組織

﹡大成食品（０３９９９）首季少賺８５％，營業額反升１２％

﹡中州證券（０１３７５）首季多賺近７９％，擬配售Ａ股集資最多５５億人

幣

﹡中國再保險（０１５０８）子公司大地產險３月保費收入升逾２％

﹡比速科技（０１３７２）擬與控股股東合作種植工業大麻

﹡百德國際（０２６６８）一主要股東獲洽購股權，今早復牌

﹡位元堂（００８９７）出售土瓜灣道兩地舖，套現６０５０萬元

﹡君實生物（０１８７７）抗體注射液獲美國批准進行臨床試驗

﹡宏安集團（０１２２２）出售彌敦道兩地舖，套現１﹒３５億元；夥位元堂

投資基金，涉資約２５００萬美元

﹡協和新能源（００１８２）售兩風電場７５％股權，涉資近３億元

﹡易緯（０３８９３）購英皇道一物業作研發中心，涉資８５０萬元

﹡東勝旅遊（００２６５）１５９０萬元售東瀛信財務顧問及資產管理

﹡金朝陽（００８７８）斥７９０８萬，增購銅鑼灣希雲大廈１０伙

﹡美元７天短存，匯豐８厘冠全城

﹡康希諾（０６１８５）１３價肺炎球菌結合疫苗獲內地准臨床試驗

﹡盛京銀行（０２０６６）擬１０股供５﹒１８股供股集資補充資本

﹡渣打香港擬數周內推新服務，容許手機鍵盤登入網銀

﹡陽光１００（０２６０８）贖回兩公司股權，涉資２億人幣

﹡當代置業（０１１０７）近５億人幣奪江西省３地五成股權

﹡福萊特玻璃（０６８６５）首季多賺近１１％，至１﹒１億人幣

﹡綠地香港（００３３７）斥貣５﹒７億元購浙江省綜合發展地皮

﹡綠色動力環保（０１３３０）首季上網電量升３２％

﹡劉怡翔表示同股不同權股份７月納入滬港通深港通，暫未納入科創板

﹡藥明康德（０２３５９）斥資最多３１億人幣全購合全藥業

﹡騰訊即將啟動「１６＋」試點，網遊准入年齡由１３歲升至１６歲



《國企紅籌》﹡中航科工（０２３５７）夥母企拓無人機，涉資１億人幣

﹡越秀地產（００１２３）附屬１４１億人民幣購廣州項目

﹡洛陽鉬業（０３９９３）料首季純利減少最多近８４％



《神州民企》﹡中國聯塑（０２１２８）投資電商解決方案商

﹡建業（００８３２）逾１３億人幣出售鄭州項目４９％股權

﹡吉利（００１７５）刺激車市措施，料貿談後出台



《中國要聞》﹡政治局會議不再講「六穩」，重提結構性去槓桿

﹡習近平召開中財委會議，強調聚焦短板弱項精準攻堅

﹡方星海表示實現創新驅動發展資本市場不可或缺

