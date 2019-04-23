《選股情報》國內買股基金，倉量已逾８０％，除非有新資金湧入，否則大市難再大升，這
就是所謂的８８魔咒，故今天（２３日）如無大量北上資金買Ａ股，怕恆指也難企穩３萬上。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
23/04/2019 09:09
《選股情報－石鏡泉》仍是３萬攻防戰
《選股情報》國內買股基金，倉量已逾８０％，除非有新資金湧入，否則大市難再大升，這
就是所謂的８８魔咒，故今天（２３日）如無大量北上資金買Ａ股，怕恆指也難企穩３萬上。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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