《選股情報－石鏡泉》仍是３萬攻防戰

《選股情報》國內買股基金，倉量已逾８０％，除非有新資金湧入，否則大市難再大升，這

就是所謂的８８魔咒，故今天（２３日）如無大量北上資金買Ａ股，怕恆指也難企穩３萬上。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

