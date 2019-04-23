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23/04/2019 09:07

《專家之言－麥嘉嘉》內地工程開工旺季，機械設備股可留意

　　《專家之言》根據國家統計局公布，一季度國內生產總值按年增長６﹒４％，高於市場預期
。首季全國固定資產投資１０１８７１億元人民幣，按年增長６﹒３％，增速比１至２月份加快
０﹒２個百分點，比上年同期回落１﹒２個百分點。當中以規模以上工業增加值表現最突出，按
年增長８﹒５％，高於預期的５﹒９％，創２０１４年７月以來新高，較首兩個月加快３﹒２個
百分點。３月內地消費品零售總額按年增長８﹒７％，遠高於市場預期的８﹒４％，增速較首２
月的８﹒２％高出０﹒５個百分點，顯示消費回暖。以上數據反映生產和需求正在同步修復。減
稅降費應記一功，今年的政府工作報告提出，深化增值稅改革，將製造業等行業現行１６％的稅
率降至１３％，雖然實施日期４月１日，但紅利提前釋放。內地穩增長政策見效，隨著經濟企穩
，貨幣政策加碼寬鬆的必要性下降。

＊內地穩增長政策見效，幣策難望加碼寬鬆＊

　　板塊方面，每年的２月至５月是開工旺季，挖掘機市場也會迎來銷量最高的季節。中國工程
機械協會公布，１至３月，納入統計的２５家主機製造企業，共計銷售各類挖掘機械產品
７４７７９台，同比漲幅２４﹒５％。單計３月挖掘機行業銷售近４﹒４３萬台，按年增
１５﹒７％。挖掘機在２０１８至２０１９年迎來更換高峰期，環保政策趨嚴，排放標準升級，
環保標準切換有望推動更新需求提前釋放，下游基建投資增速觸底反彈，預計２０１９年挖掘機
銷量將超２１萬台，再創新高。海外市場銷量也掀起熱潮，出口增速高於國內增速，３月挖掘機
出口銷量２３７７台，同比增長４７﹒９％。

＊工程機械龍頭企業優勢明顯，市佔率提升＊

　　市場集中度不斷提升，龍頭企業優勢明顯，三一重工（滬：６０００３１）市佔率攀升至
２８﹒３％，徐工集團市佔率也提升至１３﹒７％。２０１９年第一季度，三一重工、徐工挖掘
機分別銷售１９５９２台及１００２５台，分別同比增長５２﹒３％及６３﹒０％，增速均高於
行業整體２４﹒５％的增速。香港上市的工程機械股如三一國際（００６３１）、中聯重科
（０１１５７）及中國龍工（０３３３９），預測市盈率分別為１６﹒４倍、１３﹒２倍及
６﹒５倍，可留意。《志昇証券研究部董事　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，無持有上述股票）

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