【企業盈警】亞勢備份（０８２９０）料首季由盈轉虧

《經濟通通訊社２３日專訊》亞勢備份（０８２９０）發盈警，預期截至今年３月３１日止

３個月由盈轉虧。

該公司認為虧損原因由於舊版Ａｈｓａｙ 備份軟件的第六版軟件使用權於去年末停止使用

，導致客戶租賃所產生的收益略微減少；平均員工人數增加導致員工成本增加；及經營開支增加

，主要為專業費用、廣告及市場營銷費用開支，以及無形資產攤銷的增加。

該公司預計將於５月３日刊發業績。（ｊｔ）

