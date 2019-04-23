《盤後部署》內銀股季績有望造好，港股或有力重上三萬關以上水平

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）美股呈窄幅上落格局，納指重返八千關兼創半

年新高，升１７點至８０１５點：道指收低４８點至２６５１１點；標指上漲２點至２９０７點

。

港股今日好淡爭持，低開１８０點報２９７８２後，最多跌２０８點，低見２９７５５點，

至午後本地銀行股發力，港股午後曾重上三萬關，最高見３００５６點，升９３點，一度重上

１０天線（３０００５點），惟內銀股普遍受壓，港股最終全日軟不足１點，報２９９６３點，

十天線及三萬關得而復失。主板成交１０７１﹒７８億元，較上周四（１８日）增加１７﹒５％

。

上證收報３１９８，跌１６點或跌０﹒５１％，全日成交３２４８﹒７０億元人民幣。



＊美伊關係惡化影響投資氣氛，俄羅斯持續增持黃金＊



油價隔晚因美國撤銷伊朗出口豁免，令油價急漲近３％至近六個月高位，惟高盛指撤銷豁免

對油價影響有限，料布蘭特原油在第二季將在每桶７０－７５美元間波動。分析指油價進一步走

勢，受油組（ＯＰＥＣ）６月會議影響，伊朗出口豁免遭撤銷或為油組停止減產提供藉口，早前

市場曾傳出俄羅斯希望於６月時停止減產，惟當局否認相關傳聞。

另一方面，美伊關係有惡化的跡象，投資者亦宜留意黃金等走勢。現時黃金走勢因股市上漲

而偏軟，惟投資者對黃金反應不一，全球最大黃金支持上市交易基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ

Ｔｒｕｓｔ最新公布數據指，持金量於上周四（１８日）跌至７５１﹒６８噸，是自１０月２６

日來最低。而據《路透》引述國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）數據顯示俄羅斯上月黃金儲備增加

１９﹒４噸至２１６８﹒３７噸，該國首季共買入黃金５６噸，現時該國黃金佔外匯比例已升至

１８％。

美元指數隔晚下跌０﹒２％至９７﹒２８３，投資者宜留意本周五（２６日）美國公布的首

季ＧＤＰ，市場現時估計增長１﹒８％，以預計美元走勢。故在地緣局勢有暗湧下，加上市場靜

待美國首季ＧＤＰ數據，料港股先會在高位整固。



＊臨近「五一黃金周」假期，市場短線氣氛漸趨濃厚＊



貿易戰再有新消息，美商界表示，希望在達成協議後撤銷所有關稅，惟消息指雙方暫未就處

理關稅問題達成共識，現時最新一輪中美貿談將於下周一（２９日）舉行，投資者因此繼續持觀

望態度為主。另外，本月出台的多項中國經濟數據普遍較預期理想，惟目前市場已大致消化該利

好消息。若下一輪公布的經濟數據仍繼續造好，或反映中央出台的刺激經濟政策逐漸見效，料中

港股市此時才有較大機會展開下一輪升浪。同時，隨著內地臨近「五一黃金周」假期，料Ａ股市

場短線氣氛會逐漸濃厚，繼而影響港股表現。

現時港股維持好淡爭持格局，本月初挑戰三萬關後仍未能企穩，而最近一周成交量亦開始收

窄，料港股短期仍繼續高位整固為主，廿天線（約２９５９８點）附近暫見支持。然而，內銀股

將於本周四（２５日）開始公布季績，中信銀行（００９９８）及郵儲行（０１６５８）將打響

頭炮，而中行（０３９８８）及農行（０１２８８）則將於本周五放榜。事實上，由於３月信貸

數據理想，內銀季績仍可看高一線，有望支撐港股重返三萬關以上水平。以中線角度看，現時

１００天線（約２７７６２點）有望升破２５０天線（約２８０５５點）形成「黃金交叉」，加

上港股中長線走勢仍然樂觀。（ｓｃ）

