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即市新聞

23/04/2019 17:03

《盤後部署》內銀股季績有望造好，港股或有力重上三萬關以上水平

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）美股呈窄幅上落格局，納指重返八千關兼創半
年新高，升１７點至８０１５點：道指收低４８點至２６５１１點；標指上漲２點至２９０７點

　　港股今日好淡爭持，低開１８０點報２９７８２後，最多跌２０８點，低見２９７５５點，
至午後本地銀行股發力，港股午後曾重上三萬關，最高見３００５６點，升９３點，一度重上
１０天線（３０００５點），惟內銀股普遍受壓，港股最終全日軟不足１點，報２９９６３點，
十天線及三萬關得而復失。主板成交１０７１﹒７８億元，較上周四（１８日）增加１７﹒５％

　　上證收報３１９８，跌１６點或跌０﹒５１％，全日成交３２４８﹒７０億元人民幣。
　
＊美伊關係惡化影響投資氣氛，俄羅斯持續增持黃金＊　　
　　
　　油價隔晚因美國撤銷伊朗出口豁免，令油價急漲近３％至近六個月高位，惟高盛指撤銷豁免
對油價影響有限，料布蘭特原油在第二季將在每桶７０－７５美元間波動。分析指油價進一步走
勢，受油組（ＯＰＥＣ）６月會議影響，伊朗出口豁免遭撤銷或為油組停止減產提供藉口，早前
市場曾傳出俄羅斯希望於６月時停止減產，惟當局否認相關傳聞。
　　另一方面，美伊關係有惡化的跡象，投資者亦宜留意黃金等走勢。現時黃金走勢因股市上漲
而偏軟，惟投資者對黃金反應不一，全球最大黃金支持上市交易基金ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　
Ｔｒｕｓｔ最新公布數據指，持金量於上周四（１８日）跌至７５１﹒６８噸，是自１０月２６
日來最低。而據《路透》引述國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）數據顯示俄羅斯上月黃金儲備增加
１９﹒４噸至２１６８﹒３７噸，該國首季共買入黃金５６噸，現時該國黃金佔外匯比例已升至
１８％。
　　美元指數隔晚下跌０﹒２％至９７﹒２８３，投資者宜留意本周五（２６日）美國公布的首
季ＧＤＰ，市場現時估計增長１﹒８％，以預計美元走勢。故在地緣局勢有暗湧下，加上市場靜
待美國首季ＧＤＰ數據，料港股先會在高位整固。
　
＊臨近「五一黃金周」假期，市場短線氣氛漸趨濃厚＊　
　
　　貿易戰再有新消息，美商界表示，希望在達成協議後撤銷所有關稅，惟消息指雙方暫未就處
理關稅問題達成共識，現時最新一輪中美貿談將於下周一（２９日）舉行，投資者因此繼續持觀
望態度為主。另外，本月出台的多項中國經濟數據普遍較預期理想，惟目前市場已大致消化該利
好消息。若下一輪公布的經濟數據仍繼續造好，或反映中央出台的刺激經濟政策逐漸見效，料中
港股市此時才有較大機會展開下一輪升浪。同時，隨著內地臨近「五一黃金周」假期，料Ａ股市
場短線氣氛會逐漸濃厚，繼而影響港股表現。
　　現時港股維持好淡爭持格局，本月初挑戰三萬關後仍未能企穩，而最近一周成交量亦開始收
窄，料港股短期仍繼續高位整固為主，廿天線（約２９５９８點）附近暫見支持。然而，內銀股
將於本周四（２５日）開始公布季績，中信銀行（００９９８）及郵儲行（０１６５８）將打響
頭炮，而中行（０３９８８）及農行（０１２８８）則將於本周五放榜。事實上，由於３月信貸
數據理想，內銀季績仍可看高一線，有望支撐港股重返三萬關以上水平。以中線角度看，現時
１００天線（約２７７６２點）有望升破２５０天線（約２８０５５點）形成「黃金交叉」，加
上港股中長線走勢仍然樂觀。（ｓｃ）

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