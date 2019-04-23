《經濟通通訊社２３日專訊》三星電子宣布將無限期推遲發售Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ摺芒
手機，更取消原定於今明兩日分別在香港及上海兩地的發布會。
此前提供予傳媒測試的手機出現不少屏幕問題，包括出現閃屏、黑屏及屏幕保護層披口等不
同情況。據悉，三星到上周五仍然未能確定屏幕故障的根本性問題。
雖然三星並未有確定Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ可能推遲多久或者是否完全停產，但部分分析
師認為，今次事件不及２０１６年Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ ７手機大規模回收般嚴重，不會造
成太大的財務影響。（ｍｎ）
23/04/2019 08:38
《外企動向》三星推遲發售ＧａｌａｘｙＦｏｌｄ，中港取消發布會
《經濟通通訊社２３日專訊》三星電子宣布將無限期推遲發售Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ摺芒
手機，更取消原定於今明兩日分別在香港及上海兩地的發布會。
此前提供予傳媒測試的手機出現不少屏幕問題，包括出現閃屏、黑屏及屏幕保護層披口等不
同情況。據悉，三星到上周五仍然未能確定屏幕故障的根本性問題。
雖然三星並未有確定Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ可能推遲多久或者是否完全停產，但部分分析
師認為，今次事件不及２０１６年Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ ７手機大規模回收般嚴重，不會造
成太大的財務影響。（ｍｎ）
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