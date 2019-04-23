《經濟通通訊社２３日專訊》美國３月二手樓銷售下跌４﹒９％，經季節調整後年率為５２
１萬戶，市場原預期僅下跌３﹒８％至５３０萬戶，跌幅大過預期。
３月二手樓銷售較上年同期減少５﹒４％，為連續第１３個月下跌。經濟師預計，首季樓市
仍可能會對國內生產總值（ＧＤＰ）構成拖累。
３月市場上的二手樓供應增至１６８萬伙，高於２月的１６３萬伙。按３月銷量計算，需要
３﹒９個月來消化目前的庫存，２月為３﹒６個月。而二手樓樓價中值較上年同期上漲３﹒８％
，至２５﹒９４萬美元。（ｍｎ）
23/04/2019 08:49
《外地經濟》美國３月二手樓銷售跌４﹒９％，跌幅較預期大
《經濟通通訊社２３日專訊》美國３月二手樓銷售下跌４﹒９％，經季節調整後年率為５２
１萬戶，市場原預期僅下跌３﹒８％至５３０萬戶，跌幅大過預期。
３月二手樓銷售較上年同期減少５﹒４％，為連續第１３個月下跌。經濟師預計，首季樓市
仍可能會對國內生產總值（ＧＤＰ）構成拖累。
３月市場上的二手樓供應增至１６８萬伙，高於２月的１６３萬伙。按３月銷量計算，需要
３﹒９個月來消化目前的庫存，２月為３﹒６個月。而二手樓樓價中值較上年同期上漲３﹒８％
，至２５﹒９４萬美元。（ｍｎ）
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