《經濟通通訊社２３日專訊》高盛發表報告指，美國結束伊朗石油進口制裁豁免的決定符合
預期，但叫停的時間較市場普遍假設的來得突然。由於預計明年市場供應會更加充足，加上油組
是否增產仍然是未知之數，重申布蘭特期油第二季將在７０至７５美元之間波動。
在美國宣布結束豁免後，布蘭特期油或近３％，於今日亞洲時段再升０﹒８％至７４﹒６４
美元。
高盛表示，原先預測第三季布蘭特期油會下跌至６５﹒５美元，但最終時間可能推遲。（ｍ
ｎ）
23/04/2019 14:46
【油市博奕】高盛：收緊伊朗石油制裁對油價推動作用有限
《經濟通通訊社２３日專訊》高盛發表報告指，美國結束伊朗石油進口制裁豁免的決定符合
預期，但叫停的時間較市場普遍假設的來得突然。由於預計明年市場供應會更加充足，加上油組
是否增產仍然是未知之數，重申布蘭特期油第二季將在７０至７５美元之間波動。
在美國宣布結束豁免後，布蘭特期油或近３％，於今日亞洲時段再升０﹒８％至７４﹒６４
美元。
高盛表示，原先預測第三季布蘭特期油會下跌至６５﹒５美元，但最終時間可能推遲。（ｍ
ｎ）
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