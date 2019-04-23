【油市博奕】高盛：收緊伊朗石油制裁對油價推動作用有限

《經濟通通訊社２３日專訊》高盛發表報告指，美國結束伊朗石油進口制裁豁免的決定符合

預期，但叫停的時間較市場普遍假設的來得突然。由於預計明年市場供應會更加充足，加上油組

是否增產仍然是未知之數，重申布蘭特期油第二季將在７０至７５美元之間波動。

在美國宣布結束豁免後，布蘭特期油或近３％，於今日亞洲時段再升０﹒８％至７４﹒６４

美元。

高盛表示，原先預測第三季布蘭特期油會下跌至６５﹒５美元，但最終時間可能推遲。（ｍ

ｎ）

