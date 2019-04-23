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即市新聞

23/04/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》高技術戰略性新興產業生產快增

　　《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１９年３月份同比增長８﹒５％，不僅較
２０１８年同期所增的６％多增２﹒５個百分點之普，更是在製造業特別是工業高技術產業、工
業戰略性新興產業以至新產品快速增長等政策重點項目所拉動，我看這是改革開放凡四個年代的
「第二次工業革命」，有利於提升經濟和整體國力的十分重要新變化和支持力量。只要中國如昔
地堅持自力更生和繼續引進借鑑外國先進科技，建設經濟強國目標可達也。
　
＊自力更生為本亦須引進科技人材資金挺經濟＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的資料，全國規模以上工業增加值於２０１９年３月份的同比增
長８﹒５％，為最近多年以來的難得高增長的同時，抹除１－２月份僅增５﹒３％而遠遜於上年
同期增７﹒６％表現的陰霾，並使１－３月份組成的一季度增長回復到６﹒５％的相對正常水平
，此因企業於春節過後的３月份集中加快生產所致，最新發展有多個重點：
　　（一）規模以上工業企業增加值出現如斯快速增長，乃受製造業於２０１９年３月份的同比
大幅增長９％所挺，其中高技術製造業的升幅更剛好達到雙位數的１０％，而１－２月份卻只是
分別增長５﹒６％與６﹒４％，由是使電力、熱力、燃氣及水生產和供應行業所升７﹒７％，較
前二月均數多增０﹒９個百分點，和採礦業增４﹒６％，即：成為帶動能源、資源加快增長，和
確保實體經濟穩中有進發展的十分重要支持力量。
　　惹人注目的，當然是（二）國家近年的經濟發展主調「穩中有進」取得相當不錯的成效，並
可印證於多個主要方面，包括（甲）工業高技術產業增加值於２０１９年一季度同比增於
７﹒８％，高於規模以上工業增加值１﹒３個百分點，和比上年同期提高０﹒８個百分點，和
（乙）工業戰略性新興產業增加值期內的同比增長６﹒７％，比規模以上工業增幅高０﹒２個百
分點。（丙）新產品快速增長，如移動通信站設備飆升１﹒５３倍、城市軌道車輛增５４﹒１％
、新能源汽車升４８﹒２％、太陽能電池亦升１８﹒２％，乃經濟穩中有進的十分重要支持力量

　　從（三）主要行業分析，可見規模以上工業發展相對理想，尤其是：（１）專用設備製造業
的增加值於２０１９年３月份同比增長１６﹒４％，較１－２年的１０％升幅多增６﹒４個百分
點；（２）通用設備製造業增１４﹒１％，亦較前二月所增多增９﹒７個百分點；（３）計算機
、通訊和其他電子產品製造業增１０﹒２％，環比高４﹒２個百分點；（４）電氣機械和設備製
造業增１５﹒２％，環比高６﹒８個百分點；（５）鐵路、船舶、航空航天及其他運輸製造業所
升１３﹒６％，環比亦增５﹒７個百分點；甚至（６）汽車製造業僅升２﹒６％，前二月仍跌
５﹒３％。
　　再自（四）主要產品產品的資料看，亦見「好」與「壞」分明，所指之（Ｉ）「壞」，乃
（ｉ）工業機器人於２０１９年３月份產量１﹒３７萬台╱套，同比減少１４％，比前二月多減
３個百分點，使１－３月份累計３﹒２３３萬台╱套的減幅略擴大為１１﹒７％，因２０１８年
同期基數相對高，也許會受到美國力壓中國科技產生的負面效應；（ｉｉ）金屬切削機床產量
５萬台，同比減少５﹒７％，比１－２月份之持平當非佳訊。
　
＊中國開始納入本國第二次工業革命新階段＊
　
　　但有若干尚減產的項目，又非差者，特別是（ｉｉｉ）移動通信手持機，於２０１９年３月
份產量１﹒４５３億部即使同比減少７％，相對於１－２月份所減的１２﹒３％少減５﹒３個百
分點，其中智能手機產量１﹒０６億部減７﹒４％，環比少減５個百分點，相信政府力促５Ｇ於
２０１９年商業化發展的步伐的政策開始產生良性效應。
　　和（ｉｖ）汽車行業產量於２０１９年３月份產量２５８﹒７萬輛同比即使減少２﹒６％，
卻遠低於１－２月份所減的１５﹒１％，遂使一季度的減幅為１０﹒４％，其中：新能源汽車產
量１０﹒９萬輛同比增長４１﹒％，稍低於一季度累計產２５﹒２萬輛所增的４８﹒２％，但於
季度佔比達４３﹒２％；而ＳＵＶ及轎車的減幅亦有所收窄。
　　而（ＩＩ）良性者當然為能源與資源類的產品產量有不同程度的改進，反映出實體經濟穩中
有進發展對此兩項的需求有所增加。
　　我要重點指出：大型企業於２０１９年一季度的產量普見相對明顯回升，可見政府的以供給
側改革挺內需的政策，取得相當的良性效益，甚至在相當程度抵銷特朗普對華貿戰可能造成的
「負面影響」，由是引伸新論為中國經過四十年的改革開放，確確切切地取得預期良性效益，此
為政策的第一階段「工業革命」；而現時開始納入「穩中有進」的新階段，即以製造業特別是工
業高技術產業、工業戰略性新興產業以至新產品為主的最新發展，可視之為第二階段的「工業革
命」。
　　中國現時無疑已有良好的經濟基礎，仍有很強烈需要繼續堅持自力更新原則，和按國家需求
引進外來科技、知識、人材、資金的政策。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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