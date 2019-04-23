《談國論企－黎偉成》高技術戰略性新興產業生產快增

《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１９年３月份同比增長８﹒５％，不僅較

２０１８年同期所增的６％多增２﹒５個百分點之普，更是在製造業特別是工業高技術產業、工

業戰略性新興產業以至新產品快速增長等政策重點項目所拉動，我看這是改革開放凡四個年代的

「第二次工業革命」，有利於提升經濟和整體國力的十分重要新變化和支持力量。只要中國如昔

地堅持自力更生和繼續引進借鑑外國先進科技，建設經濟強國目標可達也。



＊自力更生為本亦須引進科技人材資金挺經濟＊



來自中國國家統計局所發布的資料，全國規模以上工業增加值於２０１９年３月份的同比增

長８﹒５％，為最近多年以來的難得高增長的同時，抹除１－２月份僅增５﹒３％而遠遜於上年

同期增７﹒６％表現的陰霾，並使１－３月份組成的一季度增長回復到６﹒５％的相對正常水平

，此因企業於春節過後的３月份集中加快生產所致，最新發展有多個重點：

（一）規模以上工業企業增加值出現如斯快速增長，乃受製造業於２０１９年３月份的同比

大幅增長９％所挺，其中高技術製造業的升幅更剛好達到雙位數的１０％，而１－２月份卻只是

分別增長５﹒６％與６﹒４％，由是使電力、熱力、燃氣及水生產和供應行業所升７﹒７％，較

前二月均數多增０﹒９個百分點，和採礦業增４﹒６％，即：成為帶動能源、資源加快增長，和

確保實體經濟穩中有進發展的十分重要支持力量。

惹人注目的，當然是（二）國家近年的經濟發展主調「穩中有進」取得相當不錯的成效，並

可印證於多個主要方面，包括（甲）工業高技術產業增加值於２０１９年一季度同比增於

７﹒８％，高於規模以上工業增加值１﹒３個百分點，和比上年同期提高０﹒８個百分點，和

（乙）工業戰略性新興產業增加值期內的同比增長６﹒７％，比規模以上工業增幅高０﹒２個百

分點。（丙）新產品快速增長，如移動通信站設備飆升１﹒５３倍、城市軌道車輛增５４﹒１％

、新能源汽車升４８﹒２％、太陽能電池亦升１８﹒２％，乃經濟穩中有進的十分重要支持力量

。

從（三）主要行業分析，可見規模以上工業發展相對理想，尤其是：（１）專用設備製造業

的增加值於２０１９年３月份同比增長１６﹒４％，較１－２年的１０％升幅多增６﹒４個百分

點；（２）通用設備製造業增１４﹒１％，亦較前二月所增多增９﹒７個百分點；（３）計算機

、通訊和其他電子產品製造業增１０﹒２％，環比高４﹒２個百分點；（４）電氣機械和設備製

造業增１５﹒２％，環比高６﹒８個百分點；（５）鐵路、船舶、航空航天及其他運輸製造業所

升１３﹒６％，環比亦增５﹒７個百分點；甚至（６）汽車製造業僅升２﹒６％，前二月仍跌

５﹒３％。

再自（四）主要產品產品的資料看，亦見「好」與「壞」分明，所指之（Ｉ）「壞」，乃

（ｉ）工業機器人於２０１９年３月份產量１﹒３７萬台╱套，同比減少１４％，比前二月多減

３個百分點，使１－３月份累計３﹒２３３萬台╱套的減幅略擴大為１１﹒７％，因２０１８年

同期基數相對高，也許會受到美國力壓中國科技產生的負面效應；（ｉｉ）金屬切削機床產量

５萬台，同比減少５﹒７％，比１－２月份之持平當非佳訊。



＊中國開始納入本國第二次工業革命新階段＊



但有若干尚減產的項目，又非差者，特別是（ｉｉｉ）移動通信手持機，於２０１９年３月

份產量１﹒４５３億部即使同比減少７％，相對於１－２月份所減的１２﹒３％少減５﹒３個百

分點，其中智能手機產量１﹒０６億部減７﹒４％，環比少減５個百分點，相信政府力促５Ｇ於

２０１９年商業化發展的步伐的政策開始產生良性效應。

和（ｉｖ）汽車行業產量於２０１９年３月份產量２５８﹒７萬輛同比即使減少２﹒６％，

卻遠低於１－２月份所減的１５﹒１％，遂使一季度的減幅為１０﹒４％，其中：新能源汽車產

量１０﹒９萬輛同比增長４１﹒％，稍低於一季度累計產２５﹒２萬輛所增的４８﹒２％，但於

季度佔比達４３﹒２％；而ＳＵＶ及轎車的減幅亦有所收窄。

而（ＩＩ）良性者當然為能源與資源類的產品產量有不同程度的改進，反映出實體經濟穩中

有進發展對此兩項的需求有所增加。

我要重點指出：大型企業於２０１９年一季度的產量普見相對明顯回升，可見政府的以供給

側改革挺內需的政策，取得相當的良性效益，甚至在相當程度抵銷特朗普對華貿戰可能造成的

「負面影響」，由是引伸新論為中國經過四十年的改革開放，確確切切地取得預期良性效益，此

為政策的第一階段「工業革命」；而現時開始納入「穩中有進」的新階段，即以製造業特別是工

業高技術產業、工業戰略性新興產業以至新產品為主的最新發展，可視之為第二階段的「工業革

命」。

中國現時無疑已有良好的經濟基礎，仍有很強烈需要繼續堅持自力更新原則，和按國家需求

引進外來科技、知識、人材、資金的政策。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

