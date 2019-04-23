《中資異動》內地官媒指應嚴打樓市炒作，融創跌６％，世房瀉７％

《經濟通通訊社２３日專訊》融創中國（０１９１８）現價跌６﹒４７％，報３９﹒０５元

；成交約９２１萬股，涉資３﹒６１億元。另外，世茂房地產（００８１３）跌７﹒２２％，報

２２﹒５元。

內地《經濟參考報》報導，中共中央政治局召開的會議指出，要堅持房子是用來住的、不是

用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。當前，政府各

級主管部門應加強樓市虛假信息、炒作行為的有力管控和嚴厲打擊，積極推動樓市理性預期形成

。

現時，恆生指數報２９８０２，跌１６１點或跌０﹒５４％，主板成交７５﹒５８億元。上

證綜合指數報３２１０﹒４３，跌４﹒６１點或跌０﹒１４％，成交２２５﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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融創中國（０１９１８） ３９﹒０５元 跌６﹒４７％

中海外 （００６８８） ２７﹒９５元 跌２﹒７８％

世房 （００８１３） ２２﹒５０元 跌７﹒２２％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒８０元 跌２﹒９６％

碧桂園 （０２００７） １２﹒３０元 跌４﹒９５％

萬科企業（０２２０２） ３０﹒９０元 跌４﹒３３％

中國恆大（０３３３３） ２４﹒６５元 跌２﹒９５％

雅居樂 （０３３８３） １１﹒９４元 跌４﹒３３％

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（ｕｌ）

