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即市新聞

23/04/2019 09:38

《中資異動》內地官媒指應嚴打樓市炒作，融創跌６％，世房瀉７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》融創中國（０１９１８）現價跌６﹒４７％，報３９﹒０５元
；成交約９２１萬股，涉資３﹒６１億元。另外，世茂房地產（００８１３）跌７﹒２２％，報
２２﹒５元。
　　內地《經濟參考報》報導，中共中央政治局召開的會議指出，要堅持房子是用來住的、不是
用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。當前，政府各
級主管部門應加強樓市虛假信息、炒作行為的有力管控和嚴厲打擊，積極推動樓市理性預期形成

　　現時，恆生指數報２９８０２，跌１６１點或跌０﹒５４％，主板成交７５﹒５８億元。上
證綜合指數報３２１０﹒４３，跌４﹒６１點或跌０﹒１４％，成交２２５﹒３０億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國（０１９１８）　　　３９﹒０５元　　　跌６﹒４７％
　　中海外　（００６８８）　　　２７﹒９５元　　　跌２﹒７８％
　　世房　　（００８１３）　　　２２﹒５０元　　　跌７﹒２２％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３２﹒８０元　　　跌２﹒９６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１２﹒３０元　　　跌４﹒９５％
　　萬科企業（０２２０２）　　　３０﹒９０元　　　跌４﹒３３％
　　中國恆大（０３３３３）　　　２４﹒６５元　　　跌２﹒９５％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　１１﹒９４元　　　跌４﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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