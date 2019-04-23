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即市新聞

23/04/2019 10:07

《中資異動》鐵塔（７８８）現漲３％破頂，中銀國際升目標兩成三

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國鐵塔（００７８８）現漲２﹒７３％，報２﹒２６元，盤
中高見２﹒２８元，創歷史新高；成交約１﹒７４億股，涉資３﹒８７億元。
　　中銀國際發表研究報告，上調鐵塔目標近兩成三，由１﹒９７元升至２﹒４２元，評級亦由
持有升至買入。摩根士丹利上日亦發報告，維持鐵塔目標２﹒５元，評級亦維持於增持。富瑞上
日都發報告，維持鐵塔目標２﹒５５元，維持買入評級。
　　鐵塔上周四公布今年首季成績，純利１２﹒８４億人民幣，按年升２３７﹒９％。期內營業
額為１８８﹒９７億元人民幣，按年升９﹒６％。
　　其中，塔類業務收入１７８﹒５７億元人民幣，按年增長６﹒８％；室分業務收入５﹒８９
億元人民幣，按年增長５０﹒６％；跨行業業務收入為４﹒２１億元人民幣，按年增長
２７２﹒６％。非塔類業務收入佔營業收入比重由去年同期３％提升到５﹒５％。
　　工信部總工程師張峰今日在５Ｇ創新峰會上表示，５Ｇ將帶動以集成電路為代表的高科技行
業率先突破，並將賦能傳統產業，特別是製造業轉型升級。
　　恆生指數現報２９９１３，跌４９點或０﹒１７％，主板成交２３０﹒２７億元。國企指數
報１１７２４，跌４３點或０﹒３７％。
　　上證綜合指數報３２０９，跌５點或０﹒１６％，成交９６６﹒７７億元人民幣。深證成份
指數報１０１７９，跌４４點或０﹒４４％，成交５７７﹒６１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　表列三大中資電訊商表現

　　中國電信（００７２８）　　　４﹒０７元　　　跌１﹒２１％
　　中國聯通（００７６２）　　　９﹒６０元　　　跌０﹒９３％
　　中國移動（００９４１）　　７５﹒１０元　　　跌０﹒７９％

　　表列其他５Ｇ概念股表現

　　中通服　（００５５２）　　　６﹒９２元　　　跌０﹒２９％
　　熊貓電子（００５５３）　　　３﹒７３元　　　跌３﹒１２％
　　中興通訊（００７６３）　　２７﹒３５元　　　升２﹒２４％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　２﹒２６元　　　升２﹒７３％
　　昂納科技（００８７７）　　　４﹒３４元　　　升０﹒９３％

　　摩比發展（００９４７）　　　１﹒２８元　　　升１﹒５９％
　　聯想集團（００９９２）　　　７﹒２１元　　　跌１﹒２３％
　　協同通信（０１６１３）　　　０﹒０９元　　　跌２﹒２２％
　　南方通信（０１６１７）　　　４﹒７０元　　　跌１﹒２６％
　　普天通信（０１７２０）　　　２﹒４４元　　　無升跌
　　晨訊科技（０２０００）　　　０﹒３１元　　　升１﹒６７％

　　京信通信（０２３４２）　　　２﹒１４元　　　升１﹒４２％
　　眾安在線（０６０６０）　　２８﹒５５元　　　跌０﹒３５％
　　維太移動（０６１３３）　　　０﹒６７元　　　無升跌
　　中國優通（０６１６８）　　　０﹒７２元　　　無升跌
　　長飛光纖（０６８６９）　　２１﹒６０元　　　跌０﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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