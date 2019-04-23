【一帶一路】商務部：與更多有意願國家商建自由貿易區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》商務部綜合司巡視員宋立洪表示，為推動

「一帶一路」經貿合作，今年將採取五個方面的舉措。

一是打造高水平的合作平台。今年將在鞏固首屆進博會成果、推動成交和簽約項目落地的同

時，精心籌辦第二屆進博會。這將為各國共享中國發展紅利搭建平台，同時為「一帶一路」建設

高質量發展提供有效的載體。

二是做優做精重大經貿合作項目。將聚焦產業投資和基礎設施互聯互通，推動建設一批綜合

效益好、帶動作用大的重大項目，幫助發展中國家夯實經濟發展基礎，更好地參與全球分工，從

全球價值鏈中獲取利益。

三是開展更多貿易投資促進活動。將辦好各類大型展會，特別是面向「一帶一路」相關國家

，加大招商招展力度。支持各地區搭建主題鮮明、特色突出的貿易投資促進平台，讓更多的商機

在企業家互動中湧現出來。

四是加快發展「絲路電商」。互聯網發展和即將開始的５Ｇ大規模商用，將為電子商務發展

創造更加有利的條件。

五是推進自由貿易區建設。將與更多有意願的國家商建自由貿易區，現有的自由貿易區，也

將推動升級，朝更高標準、更高水平邁進。換句話說，就是降低貿易投資制度化壁壘，減少人為

障礙，推動形成「一帶一路」大市場。

