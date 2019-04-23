  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2019 09:23

【一帶一路】烏拉圭等４國加入，亞投行成員增至９７個

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》亞投行宣布，亞投行理事會已經批准科特
迪瓦、幾內亞、突尼斯和烏拉圭４國為新一批成員。至此，亞投行成員達到９７個。
　　上述４國完成各自國內程序以及向亞投行繳納首筆注資後，將正式成為亞投行成員。據瞭解
，這四個國家的份額將來自亞投行現存份額池中未被分配的部分。
　　亞投行由中國倡建，是一家專注於基建投資的新型多邊開發銀行。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金