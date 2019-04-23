【一帶一路】烏拉圭等４國加入，亞投行成員增至９７個

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》亞投行宣布，亞投行理事會已經批准科特

迪瓦、幾內亞、突尼斯和烏拉圭４國為新一批成員。至此，亞投行成員達到９７個。

上述４國完成各自國內程序以及向亞投行繳納首筆注資後，將正式成為亞投行成員。據瞭解

，這四個國家的份額將來自亞投行現存份額池中未被分配的部分。

亞投行由中國倡建，是一家專注於基建投資的新型多邊開發銀行。

