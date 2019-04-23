《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》亞投行宣布，亞投行理事會已經批准科特
迪瓦、幾內亞、突尼斯和烏拉圭４國為新一批成員。至此，亞投行成員達到９７個。
上述４國完成各自國內程序以及向亞投行繳納首筆注資後，將正式成為亞投行成員。據瞭解
，這四個國家的份額將來自亞投行現存份額池中未被分配的部分。
亞投行由中國倡建，是一家專注於基建投資的新型多邊開發銀行。
23/04/2019 09:23
【一帶一路】烏拉圭等４國加入，亞投行成員增至９７個
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》亞投行宣布，亞投行理事會已經批准科特
迪瓦、幾內亞、突尼斯和烏拉圭４國為新一批成員。至此，亞投行成員達到９７個。
上述４國完成各自國內程序以及向亞投行繳納首筆注資後，將正式成為亞投行成員。據瞭解
，這四個國家的份額將來自亞投行現存份額池中未被分配的部分。
亞投行由中國倡建，是一家專注於基建投資的新型多邊開發銀行。
|國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
|生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰