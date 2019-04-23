《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市政府今日在５Ｇ創新峰會上與中國
聯通簽署５Ｇ戰略合作協議。
根據協議，中國聯通到２０２１年，將在上海投資１５０億元人民幣，加大５Ｇ網絡的規模
部署及創新應用，全力助推上海打造「雙千兆寬帶城市」，不斷增強信息化對上海城市國際競爭
力和軟實力提升的支撐作用。
上海市市長應勇今日在峰會上亦表示，目前上海市已建設５Ｇ基站５００個，成為全國首個
５Ｇ試商用城市。
23/04/2019 10:00
【５Ｇ加速】中國聯通將在上海投資１５０億元加大５Ｇ部署
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市政府今日在５Ｇ創新峰會上與中國
聯通簽署５Ｇ戰略合作協議。
根據協議，中國聯通到２０２１年，將在上海投資１５０億元人民幣，加大５Ｇ網絡的規模
部署及創新應用，全力助推上海打造「雙千兆寬帶城市」，不斷增強信息化對上海城市國際競爭
力和軟實力提升的支撐作用。
上海市市長應勇今日在峰會上亦表示，目前上海市已建設５Ｇ基站５００個，成為全國首個
５Ｇ試商用城市。
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