【５Ｇ加速】工信部張峰：５Ｇ產業鏈主環節已基本達到商用水平

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》工信部總工程師張峰今日在５Ｇ創新峰會

上表示，５Ｇ將帶動以集成電路為代表的高科技行業率先突破，並將賦能傳統產業，特別是製造

業轉型升級。５Ｇ產業鏈主要環節已基本達到商用水平。目前已在工業互聯網、５Ｇ車聯網、智

慧冬奧、智慧醫療等諸多領域開展應用示範，取得了積極的成效。

