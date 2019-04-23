【５Ｇ加速】中國聯通將組織百億級資金孵化５Ｇ項目

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》中國聯通副總經理梁寶俊今日在５Ｇ創新

峰會上表示，已聯合３２家合作夥伴成立中國聯通５Ｇ應用創新聯盟，包括高通子公司高通技術

、努比亞、一加、ＯＰＰＯ、Ｖｉｖｏ、小米和中興通訊等。

同時，中國聯通發布領航者計劃，領航５Ｇ應用快速發展，將組織百億級資金用於孵化５Ｇ

項目，並打造萬億元級別的５Ｇ應用新市場。

