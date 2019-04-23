《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市經信委副主任張建明在５Ｇ創新峰
會上表示，上海即將出台加快推進５Ｇ網絡建設和應用的實施意見，以及５Ｇ產業發展和應用創
新三年行動計劃。
23/04/2019 10:34
【５Ｇ加速】上海經信委：近期將出台推進５Ｇ網絡建設的實施意見
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市經信委副主任張建明在５Ｇ創新峰
會上表示，上海即將出台加快推進５Ｇ網絡建設和應用的實施意見，以及５Ｇ產業發展和應用創
新三年行動計劃。
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