《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海經信委副主任張建明今日在５Ｇ創新
峰會上表示，上海市將聚焦培育引領性、創新型企業，做大做強５Ｇ通信產業，其中舉措之一就
是借助在上交所設立科創板並試點註冊制的新機遇，鼓勵５Ｇ創新企業在科創板上市。
23/04/2019 11:49
【５Ｇ加速】上海經信委：鼓勵５Ｇ創新企業在科創板上市
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海經信委副主任張建明今日在５Ｇ創新
峰會上表示，上海市將聚焦培育引領性、創新型企業，做大做強５Ｇ通信產業，其中舉措之一就
是借助在上交所設立科創板並試點註冊制的新機遇，鼓勵５Ｇ創新企業在科創板上市。
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