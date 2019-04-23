【５Ｇ加速】上海經信委：鼓勵５Ｇ創新企業在科創板上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海經信委副主任張建明今日在５Ｇ創新

峰會上表示，上海市將聚焦培育引領性、創新型企業，做大做強５Ｇ通信產業，其中舉措之一就

是借助在上交所設立科創板並試點註冊制的新機遇，鼓勵５Ｇ創新企業在科創板上市。

