【駐滬專電】上海將重點打造５個５Ｇ應用承載區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市經信委副主任張建明今日在５Ｇ創

新峰會上指出，未來上海將重點打造５個５Ｇ運用的核心承載區，主要包括浦東金橋聚焦５Ｇ系

統的設備芯片；徐匯的漕河涇、松江的Ｇ６０產業園區，將聚焦建設５Ｇ的創新基地；青浦區的

華為園區，主要發展的智能終端測試設備等。

