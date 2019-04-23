《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市經信委副主任張建明今日在５Ｇ創
新峰會上指出，未來上海將重點打造５個５Ｇ運用的核心承載區，主要包括浦東金橋聚焦５Ｇ系
統的設備芯片；徐匯的漕河涇、松江的Ｇ６０產業園區，將聚焦建設５Ｇ的創新基地；青浦區的
華為園區，主要發展的智能終端測試設備等。
23/04/2019 14:04
【駐滬專電】上海將重點打造５個５Ｇ應用承載區
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市經信委副主任張建明今日在５Ｇ創
新峰會上指出，未來上海將重點打造５個５Ｇ運用的核心承載區，主要包括浦東金橋聚焦５Ｇ系
統的設備芯片；徐匯的漕河涇、松江的Ｇ６０產業園區，將聚焦建設５Ｇ的創新基地；青浦區的
華為園區，主要發展的智能終端測試設備等。
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