《午市前瞻》本周為中資股業績期，港股短期形成窄幅上落格局

《經濟通通訊社２３日專訊》美股隔晚（２２日）呈窄幅上落格局，納指重返八千關，兼創

半年新高。港股今日低開１８０點報２９７８２後，最多跌２０８點，低見２９７５５，其後獲

內險股及石油股撐市，港股一度由跌轉升，走高１８點報２９９８１，最終半日跌２４點或跌０

﹒０８％，報２９９３８，主板成交５８０﹒１５億元。國企指數報１１７１５，跌

０﹒４５％或跌５３點。

上證綜合指數報３２０３，跌１１點或跌０﹒３５％，成交１９２０﹒０７億元人民幣。

重磅股個別發展，匯控（００００５）無升跌，報６７﹒６元；港交所（００３８８）和中

證監已有共識，香港的「同股不同權」股份將於７月時納入滬港通、深港通投資範圍內，該股半

日跌０﹒５８％，報２７５﹒６元；有傳金管局最快於本月底前再批出３個虛擬銀行牌照，獲批

的將包括騰訊（００７００）旗下財付通，該股半日走高０﹒２％，報３９２﹒４元；中移動（

００９４１）跟跌０﹒５３％，報７５﹒３元；友邦（０１２９９）升０﹒６３％，報

８０﹒２元。



＊豬價或破２０１６年歷史高點，內地擬嚴打樓市炒作＊



農業農村部稱，３月第一周全國活豬平均價格每公斤１２﹒９１元人民幣，同比漲２﹒１％

，為近兩年首次超過上年同期水平。豬肉股走勢不一，萬洲（００２８８）升６﹒４１％，報９

﹒８元，暫表現最佳藍籌；中糧肉食（０１６１０）升２﹒２２％，報３﹒２２元；雨潤（０１

０６８）跌３﹒６４％，報１﹒５９元；普甜食品（０１６９９）跌２﹒５３％，報０﹒３８５

元；大成食品（０３９９９）跌２﹒３３％，報０﹒４２元。

內地《經濟參考報》報導，中共中央政治局召開的會議指出，要堅持房子是用來住的、不是

用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。內房股向下，

融創（０１９１８）走高４﹒９１％，報３９﹒７元；世房（００８１３）跌４﹒３３％，報

２３﹒２元；碧桂園（０２００７）跟跌３﹒７１％，報１２﹒４６元，暫表現最差藍籌；萬科

（０２２０２）蒸發４﹒３３％，報３０﹒９元；雅居樂（０３３８３）跌４﹒０１％，報

１１﹒９８元。

國家市場監督管理總局反壟斷局上日發佈《關於召開建材領域壟斷行業告誡會的通知》指，

為引導和推動建築材料生產、流通企業守法經營，營造公平競爭的市場環境，局方今召開建材領

域壟斷行業行為告誡會，擬整頓建材行業壟斷。建材股全線走低，中建材（０３３２３）走低３

﹒２２％，報７﹒２１元；山水水泥（００６９１）跌８﹒５３％，報３﹒１１元；潤泥

（０１３１３）挫５﹒０８％，報８﹒０３元；海螺水泥（００９１４）跌３﹒４２％，報

４８﹒０５元；亞洲水泥（００７４３）跟跌４﹒３６％，報９元；東吳水泥（００６９５）蒸

發３﹒６４％，報１﹒５９元。



＊油價大漲「三桶油」向上，國壽發盈喜半日漲近３％＊



隔晚（２２日）國際油價因美國撤伊朗石油的豁免而大漲。受消息影響本港「三桶油」普漲

，中海油（００８８３）揚１﹒７６％，報１５元；中石油（００８５７）走高１﹒７９％，報

５﹒１３元；中石化（００３８６）則軟０﹒３３％，報６﹒０９元。

內險股普遍向下，太平（００９６６）跌３﹒４７％，報２５元；新華保險（０１３３６）

跌２﹒１６％，報４５﹒２元；中人保（０１３３９）跌１﹒４８％，報３﹒３２元；財險

（０２３２８）跌１﹒７１％，報９﹒２元；太保（０２６０１）跌０﹒８９％，報３３﹒５５

元；國壽上周公布，預計今年第一季度歸屬於公司股東的淨利潤較去年同期增加約１０８﹒１４

億元至１３５﹒１８億人民幣，按年增加約８０％至１００％，該股半日揚升２﹒７４％，報

２２﹒５元。

鐵塔（００７８８）連續兩日破頂，盤中高見２﹒２９元，半日急漲３﹒６４％，報

２﹒２８元，為表現最佳國指成份股。其他５Ｇ概念股同被追捧，高通宣布攜手ＯＥＭ廠商包括

努比亞、一加、ＯＰＰＯ、 ｖｉｖｏ、小米（０１８１０）和中興通訊（００７６３），共同

支持中國聯通的５Ｇ部署，小米升３﹒７６％，報１２﹒１４元；中興通訊漲１﹒８７％，報

２７﹒２５元；聯通（００７６２）跌０﹒２１％，報９﹒６７元。



＊何啟俊：潤泥受惠大灣區發展，回調至百天線吸納＊



港股早盤一度低開近２００點，鴻鵬資本證券高級分析員何啟俊向《經濟通通訊社》表示，

港股今早主要承接Ａ股上日的跌勢。由於近期多項宏觀經濟數據反映中國經濟有回穩跡象，加上

各項刺激經濟措施亦漸見成效，市場憂慮寬鬆政策或將告一段落，致中、港股市均出現調整。本

周陸續有不少中資股公布季度業績，何預料以上將成為市場焦點。短期而言，預期恆指將於

２０天線（２９５９７點）至３０２００點之間形成上落格局。

有報道指，國家市場監督管理總局擬整頓建材行業壟斷，拖累水泥板塊全線受壓。何分析，

有關負面消息對水泥板塊影響屬暫時性，畢竟中央仍會靠推動基建投資來穩定經濟增長，加上內

地水泥價格保持堅挺，對水泥行業盈利前景保持樂觀。何啟俊又建議，潤泥（０１３１３）可作

為板塊首選，除受惠中央積極的財政政策外，該公司業務重點地區位於廣東省，去年該省貢獻逾

四成收入來源，亦意味該公司，將直接受惠於大灣區長遠發展。該股現價為１９年度預測市盈率

７﹒１倍，股息率７﹒４厘，估值吸引，建議投資者可趁股價調整至百天線（約７﹒７７６元）

收集。（ｍｗ）

