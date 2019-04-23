《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》繼昨日首批科創主題基金獲批後，華夏科
技創新混合型基金宣布將於下周一（２９日）正式開始募集，且限額１０億元人民幣發售。
華夏科技創新基金擬任基金經理張帆指，該基金將重點關注產業升級和產業轉移背景下信息
技術創新、雲計算、人工智能和生物醫藥這四類確定性較強的市場機會。
23/04/2019 17:24
【科創板】首隻科創主題基金下周一開始發行
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》繼昨日首批科創主題基金獲批後，華夏科
技創新混合型基金宣布將於下周一（２９日）正式開始募集，且限額１０億元人民幣發售。
華夏科技創新基金擬任基金經理張帆指，該基金將重點關注產業升級和產業轉移背景下信息
技術創新、雲計算、人工智能和生物醫藥這四類確定性較強的市場機會。
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