《美元走勢－羅明立》儲局官員轉鷹助力美元，美日貿談料支持日圓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒９８ １１１﹒６５ １１１﹒９０

歐元╱美元 １﹒１２５９ １﹒１２４４ １﹒１２４４

英鎊╱美元 １﹒２９９０ １﹒２９７５ １﹒２９８３

美元╱瑞郎 １﹒０１６７ １﹒０１５４ １﹒０１６７

美元╱港元 ７﹒８４６４ ７﹒８４２８ ７﹒８４４０



《美元走勢》美國聯儲局地區經濟報告顯示，整體經濟活動處於輕微至溫和的步伐增長，而

且廣泛地區的勞工市場人手供應持續緊張，工資亦有所增長。另一方面，美國公布２月貿易赤字

下降３﹒４％至４９４億美元，較預期為佳；期內，美國對華貿易逆差大幅收窄２８﹒２％，可

見美國關稅對中美貿易的影響逐步浮現。美國經濟基調仍強，加上憧憬中美貿易協定有利美國經

濟，美聯儲部分官員一改溫和的貨幣立場，表示年內美國有機會再加息，刺激美元向上。

日本官方消息指，首相安倍晉三將到訪美國華盛頓與總統特朗普會面，預料會討論美日雙邊

貿易問題，其中美國方面可能會要求加入匯率條款，防止日圓匯率貶值來獲得貿易優勢，料會支

持日圓回升。本周四（２５日）日本央行將會議息，料央行會維持利率不變，１１２﹒００╱

５０仍然是重要阻力。美國對部分國家採購被制裁伊朗石油的豁免不給予延長，刺激油價上升，

利好加元，１﹒３４兌１美元是加元的初步支持，留意能否升破１﹒３２５０兌１美元阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒５０ １１２﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０００ １﹒３３００ １﹒２９３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

