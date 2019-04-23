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即市新聞

23/04/2019 16:07

《美元走勢－羅明立》儲局官員轉鷹助力美元，美日貿談料支持日圓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒９８　　　１１１﹒６５　　　１１１﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２５９　　　１﹒１２４４　　　１﹒１２４４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９９０　　　１﹒２９７５　　　１﹒２９８３
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１６７　　　１﹒０１５４　　　１﹒０１６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６４　　　７﹒８４２８　　　７﹒８４４０

　　《美元走勢》美國聯儲局地區經濟報告顯示，整體經濟活動處於輕微至溫和的步伐增長，而
且廣泛地區的勞工市場人手供應持續緊張，工資亦有所增長。另一方面，美國公布２月貿易赤字
下降３﹒４％至４９４億美元，較預期為佳；期內，美國對華貿易逆差大幅收窄２８﹒２％，可
見美國關稅對中美貿易的影響逐步浮現。美國經濟基調仍強，加上憧憬中美貿易協定有利美國經
濟，美聯儲部分官員一改溫和的貨幣立場，表示年內美國有機會再加息，刺激美元向上。
　　日本官方消息指，首相安倍晉三將到訪美國華盛頓與總統特朗普會面，預料會討論美日雙邊
貿易問題，其中美國方面可能會要求加入匯率條款，防止日圓匯率貶值來獲得貿易優勢，料會支
持日圓回升。本周四（２５日）日本央行將會議息，料央行會維持利率不變，１１２﹒００╱
５０仍然是重要阻力。美國對部分國家採購被制裁伊朗石油的豁免不給予延長，刺激油價上升，
利好加元，１﹒３４兌１美元是加元的初步支持，留意能否升破１﹒３２５０兌１美元阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒５０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒３３００　　　１﹒２９３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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