大灣區成為金融機構強攻之地，本地龍頭華資銀行東亞（０００２３）執行董事兼副行政總
裁李民斌透露，將循企業銀行、個人銀行及財富管理三大核心，全力搶攻大灣區商機，目標明年
底灣區客戶資產管理規模倍增。
他透露，計劃設立大灣區專責部門整合內部資源，跨部門協調及推出創新產品及服務，而企
業、個人及私人銀行將是重點拓展範疇。《香港經濟日報》
23/04/2019 08:47
【大灣區】東亞（２３）李民斌：聚焦３核心，全力搶攻大灣區
大灣區成為金融機構強攻之地，本地龍頭華資銀行東亞（０００２３）執行董事兼副行政總
裁李民斌透露，將循企業銀行、個人銀行及財富管理三大核心，全力搶攻大灣區商機，目標明年
底灣區客戶資產管理規模倍增。
他透露，計劃設立大灣區專責部門整合內部資源，跨部門協調及推出創新產品及服務，而企
業、個人及私人銀行將是重點拓展範疇。《香港經濟日報》
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