【人幣利率】本月計已有３行調低息率，專家籲鎖定高息優惠

內地經濟回穩，人民幣匯穩息跌，季結後港銀減人幣存息，市料減息潮持續，且減快加慢，

當中又以半年以上的長息下調空間較大。

單以本月計，已有３行相繼調低不同存期的息率，包括上商、建行亞洲及招商永隆。專家忠

告食息族，宜緊抓高息仍在先鎖定長息。《香港經濟日報》

