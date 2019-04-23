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23/04/2019 12:20

【本港樓市】美聯：首季商舖億元成交僅１１宗，按季跌５６％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》根據美聯工商舖資料研究部資料顯示，首季商舖市場共錄１１
宗億元成交（包括買賣公司成交個案），按季回落５６％，宗數創２０１６年第三季以來新低。
億元成交金額約２６﹒５７億元，按季下挫８５﹒１％，創２０１５年第四季以來新低。
　　位於四核心零售區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀）的商舖億元成交錄５宗，按季下跌
１６﹒７％，金額約１２﹒１３億元，按季增加１３﹒２％；至於非核心區，首季商舖億元成交
錄６宗，金額約１４﹒４５億元，按季分別回落６８﹒４％及急挫９１﹒４％，主要是由於去年
第四季領展的１２個商場成交宗數及金額大增所致。若撇除領展交易，宗數及金額則按季分別跌
１４﹒３％及６９﹒２％。
　　美聯旺舖董事盧展豪表示，今年首季受中美貿易戰及英國脫歐等外圍不明朗因素影響，投資
者態度審慎，整體交投量減少，同時削弱舖位市場承接力，令商舖億元成交宗數及金額按季下跌

　　盧展豪認為，受惠於股市回暖、中美貿易戰見曙光及美國預計將於今年暫停加息縮表等利好
因素，投資市場氣氛漸趨活躍，預期第二季成交量將回升。
　　他又指出，政府早前公布，計劃動用２００億元購入６０項物業以設立社福設施，預計對投
資者的心理影響較大，但由於政府由向立法會申請撥款，到訂立選舖指引至最後落實選舖，整個
程序需時，相信措施短期內對舖市的具體刺激有限。（ｂｉ）

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