【本港樓市】太古城３房套１８７３萬獲承接，實呎價逾２萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，太古城４月至今錄得１８宗成交，平均實用呎

價約１９８００元。

分行促成成交單位為太古城雅蓮閣中層Ｅ室，實用面積９２２平方呎，建築面積１０２９平

方呎，３房套間隔，坐享開揚園景，附有雅緻裝修。業主２月底放盤，叫價１９００萬元，最終

被買家誠意打動，減２７萬元以１８７３萬元將單位易手，折合平均實用呎價２０３１５元，屬

市價成交。

原業主於１９９７年５月以９３９萬元買入單位自用，持貨２２年，帳面獲利９３４萬元，

單位升值近１倍。（ｂｉ）

