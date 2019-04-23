《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，太古城４月至今錄得１８宗成交，平均實用呎
價約１９８００元。
分行促成成交單位為太古城雅蓮閣中層Ｅ室，實用面積９２２平方呎，建築面積１０２９平
方呎，３房套間隔，坐享開揚園景，附有雅緻裝修。業主２月底放盤，叫價１９００萬元，最終
被買家誠意打動，減２７萬元以１８７３萬元將單位易手，折合平均實用呎價２０３１５元，屬
市價成交。
原業主於１９９７年５月以９３９萬元買入單位自用，持貨２２年，帳面獲利９３４萬元，
單位升值近１倍。（ｂｉ）
23/04/2019 13:15
【本港樓市】太古城３房套１８７３萬獲承接，實呎價逾２萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，太古城４月至今錄得１８宗成交，平均實用呎
價約１９８００元。
分行促成成交單位為太古城雅蓮閣中層Ｅ室，實用面積９２２平方呎，建築面積１０２９平
方呎，３房套間隔，坐享開揚園景，附有雅緻裝修。業主２月底放盤，叫價１９００萬元，最終
被買家誠意打動，減２７萬元以１８７３萬元將單位易手，折合平均實用呎價２０３１５元，屬
市價成交。
原業主於１９９７年５月以９３９萬元買入單位自用，持貨２２年，帳面獲利９３４萬元，
單位升值近１倍。（ｂｉ）
|生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
|國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰