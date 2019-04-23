【本港樓市】中原十大屋苑復活節４天長假僅錄１８宗成交

《經濟通通訊社２３日專訊》長假外遊、加上天雨及大型上車盤開售影響，十大屋苑交投減

少。其中，中原地產十大屋苑周末合共錄得８成交，按周急跌６成，交投量重返個位數水平，創

１０周新低；而復活節４天長假則錄１８宗成交，較去年復活節２２宗下跌１８％，更創近９年

新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，復活節長假首２天天氣不穩，影響睇樓氣

氛，令二手屋苑交投受挫，加上新界有大型上車盤即將開售，多個新盤貨尾亦以市價推售，搶去

部分二手客源，而二手業主叫價亦十分進取，議價空間大幅收窄，拖慢二手屋苑交投步伐。假期

過後，離港外遊的業主回港，可供睇樓的盤源將回復正常，有望帶動二手交投回穩。



＊美聯：６屋苑錄「零成交」＊



據美聯物業分行統計，復活節４天長假（４月１９至４月２２日）１０大藍籌屋苑合共錄得

約１８宗買賣成交，與去年３天長周末錄得宗數相若。至於剛過去的周末（４月２０日至４月２

１日）１０大藍籌屋苑合共錄得約８宗買賣成交，較上周末回落約５２﹒９％，連續９周雙位數

之勢「斷纜」，共６個屋苑「零成交」。至於按１５大屋苑計算，復活節４天長假共錄得約２２

宗成交，而周末２天則錄得約１０宗買賣成交，較上周末約２０宗下跌約５０％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，不少市民趁復活節４天長假外遊，難免對睇樓活動及

二手銷情造成影響。此外，２月及３月二手住宅銷情暢旺，盤源大幅減少，不少準買家等待復活

節假後多個新盤的推售部署，轉移市場部分的購買力，加上二手屋苑新高成交不絕，業主叫價愈

見硬淨，議價空間極低，令長假期間部分指標屋苑交投放緩。但是從個別屋苑於長假期間成交連

創近日新高價可見，市場購買力始終不絕，置業需求並未減退，準買家更已有「追價入貨」的準

備，故相信待假期過後，客戶陸續回港，在新盤銷情帶動下，二手成交仍有望回升。

另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑僅錄７宗二手買賣個案

，較對上周末的１６宗減少９宗或跌５６％，創近１０周以來的新低；而四天復活節假期（４月

１９日至４月２２日）十大指標屋苑則合共錄得２３宗二手買賣，較去年四天復活節假期的

２４宗略少１宗。（ｃｌ）

