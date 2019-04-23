《經濟通通訊社２３日專訊》復活節長假後，港元拆息普遍上揚，但隔夜息跌近３個基點至
１﹒６８４６４厘，而作為樓按基準的一個月拆息則連跌三天，今日下跌３個基點，報
１﹒９１７８６厘，與美元息差擴闊３個基點，至５６個基點。
至於三個月拆息則升至１﹒９７２１３厘，與美元息差收窄３個基點，至６１個基點，六個
月拆息和十二個月拆息分別升至２﹒０７８２１厘和２﹒３０２１４厘。
港元匯價今早在７﹒８４４１－７﹒８４６４之間上落，最新報７﹒８４６０。上周五收報
７﹒８４４３。（ｃｌ）
23/04/2019 11:23
【港元利率】復活節長假後，一個月拆息進一步降至１﹒９１厘
《經濟通通訊社２３日專訊》復活節長假後，港元拆息普遍上揚，但隔夜息跌近３個基點至
１﹒６８４６４厘，而作為樓按基準的一個月拆息則連跌三天，今日下跌３個基點，報
１﹒９１７８６厘，與美元息差擴闊３個基點，至５６個基點。
至於三個月拆息則升至１﹒９７２１３厘，與美元息差收窄３個基點，至６１個基點，六個
月拆息和十二個月拆息分別升至２﹒０７８２１厘和２﹒３０２１４厘。
港元匯價今早在７﹒８４４１－７﹒８４６４之間上落，最新報７﹒８４６０。上周五收報
７﹒８４４３。（ｃｌ）
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