  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2019 11:23

【港元利率】復活節長假後，一個月拆息進一步降至１﹒９１厘

　　《經濟通通訊社２３日專訊》復活節長假後，港元拆息普遍上揚，但隔夜息跌近３個基點至
１﹒６８４６４厘，而作為樓按基準的一個月拆息則連跌三天，今日下跌３個基點，報
１﹒９１７８６厘，與美元息差擴闊３個基點，至５６個基點。
　　至於三個月拆息則升至１﹒９７２１３厘，與美元息差收窄３個基點，至６１個基點，六個
月拆息和十二個月拆息分別升至２﹒０７８２１厘和２﹒３０２１４厘。
　　港元匯價今早在７﹒８４４１－７﹒８４６４之間上落，最新報７﹒８４６０。上周五收報
７﹒８４４３。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金