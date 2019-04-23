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即市新聞

23/04/2019 16:34

【本港經濟】３月份整體通脹率維持２﹒１％，低於預期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，今年３月份整體消費物價與一年前同月比較
，上升２﹒１％，與２月份整體通脹率相同，但低於市場預估的２﹒２％，亦較今年１月份及２
月份合計的平均升幅（２﹒３％）為低，。將３月份的按年變動率與１月份及２月份合併的平均
變動率作比較，可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現對價格波動的影響。

＊３月基本通脹率降至２﹒６％＊

　　剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅（即基本
通脹率）為２﹒６％，亦較今年１月份及２月份合計的平均升幅（２﹒８％）為低，主要是由於
旅遊費用升幅收窄和資訊及通訊服務費用跌幅擴大所致。
　　綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅與今年２月份相若。剔除所有政府一次性紓困措
施的影響，綜合消費物價指數在今年３月份的按年升幅亦與今年２月份相若。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年３月份錄得按年升幅的類別為食品（不包
括外出用膳）（上升４﹒７％）、住屋（上升２﹒９％）、煙酒（上升２﹒５％）、外出用膳（
上升２﹒３％）等。另一方面，綜合消費物價指數在３月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及
水（下跌５﹒４％）和耐用物品（下跌２﹒４％）。

＊政府料通脹短期內維持溫和＊

　　在今年首季，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措施
的影響，綜合消費物價指數相應升幅則分別為２﹒７％。
　　政府發言人表示，３月份的基本通脹率輕微下降至２﹒６％，低於１月及２月份平均的
２﹒８％，部分是由於復活節假期較遲來臨（今年在４月中開始，而去年則在３月底開始），令
３月份旅遊費用的按年升幅減少。此外，近月私人房屋租金項目的按年升幅大致平穩。
　　展望將來，通脹短期而言料會維持溫和。早前新訂住宅租金的調整對未來一段時間的通脹應
繼續有緩和作用，外圍價格壓力近期亦見有所減弱。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低
收入人士的影響。（ｃｌ）

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