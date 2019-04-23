《再戰明天》波音盤前派業績，日本及加拿大央行議息

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），德國公布ＩＦＯ企業信心指數，波音盤前派

業績，加拿大央行議息。



＊波音盤前派業績，加拿大公布官方指標利率＊



明日美股盤前派業績的公司有：波音及納斯達克公司。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：１５ｐｍ，英國財政大臣哈蒙德向下議院財政委

員會議員說明他在３月公布的春季報告的預算更新。

明日，日本央行舉行貨幣政策會議（至２５日）。明晚１０：００ｐｍ，加拿大央行宣布政

策利率及貨幣政策報告，料維持利率於１﹒７５％不變。１１：１５ｐｍ，加拿大央行總裁波洛

茲及央行高級副總裁威爾金斯舉行記者會，討論貨幣政策報告的內容。



＊德國公布ＩＦＯ企業信心指數＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布第一季消費者物價指數，季率料由０﹒５％下滑

至０﹒２％；年率料由１﹒８％回落至１﹒５％。

明午４：００ｐｍ，德國公布４月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９９﹒６升上９９﹒９；４

月ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０３﹒８回落至１０３﹒５：１ＦＯ－企信心指數

（預期）料由９５﹒６升上９６﹒１。



＊ＡＥＯＮ和ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ派業績＊



在本港，明日，大唐投資國際（０１１６０）開股束特別大會，招商局置地（００９７８）

開股束會。

明日派業績的公可有：ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）、睿見教育（０６０６８）、

ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、北京北辰實業股份（００５８８）和維達國際

（０３３３１）等。（ｈｏ）

