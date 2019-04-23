【本港樓市】會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ主打兩房戶，短期內公布首價單

《經濟通通訊社２３日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日

出康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」提供６１６伙分層單位，間隔由１房至３房，包括１１０伙１

房單位、３８１伙２房單位、１０８伙３房單位、６伙頂層特色戶及１１伙平台特色戶。

會德豐地產常務董事黃光耀指出，項目約八成單位屬兩房或以下，適合小家庭及首置人士。

他又透露樓書已準備至最後階段，期望可於本周內取得預售樓花同意書，並於短時間內公布首批

價單，預料有機會在五月初開售。（ｋｙ）

