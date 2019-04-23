《經濟通通訊社２３日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日
出康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」提供６１６伙分層單位，間隔由１房至３房，包括１１０伙１
房單位、３８１伙２房單位、１０８伙３房單位、６伙頂層特色戶及１１伙平台特色戶。
會德豐地產常務董事黃光耀指出，項目約八成單位屬兩房或以下，適合小家庭及首置人士。
他又透露樓書已準備至最後階段，期望可於本周內取得預售樓花同意書，並於短時間內公布首批
價單，預料有機會在五月初開售。（ｋｙ）
23/04/2019 18:14
【本港樓市】會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ主打兩房戶，短期內公布首價單
《經濟通通訊社２３日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日
出康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」提供６１６伙分層單位，間隔由１房至３房，包括１１０伙１
房單位、３８１伙２房單位、１０８伙３房單位、６伙頂層特色戶及１１伙平台特色戶。
會德豐地產常務董事黃光耀指出，項目約八成單位屬兩房或以下，適合小家庭及首置人士。
他又透露樓書已準備至最後階段，期望可於本周內取得預售樓花同意書，並於短時間內公布首批
價單，預料有機會在五月初開售。（ｋｙ）
|生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
|國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰