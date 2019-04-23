《經濟通通訊社２３日專訊》金達控股（００５２８）發盈喜，預期截至今年６月底止上半
年純利較去年同期增加不少於１５０％，由於受惠於國內亞麻消費市場增長，亞麻紗平均售價提
升令毛利率有所改善。
集團中期業績將於今年８月發表。（ｂｎ）
23/04/2019 17:02
【企業盈喜】金達（００５２８）料上半年純利升不少於１５０％
《經濟通通訊社２３日專訊》金達控股（００５２８）發盈喜，預期截至今年６月底止上半
年純利較去年同期增加不少於１５０％，由於受惠於國內亞麻消費市場增長，亞麻紗平均售價提
升令毛利率有所改善。
集團中期業績將於今年８月發表。（ｂｎ）
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